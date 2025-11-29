“La violencia no es lineal”: qué hay detrás del caso del adolescente que acuchilló a su compañera

Resaltó además la necesidad de cuidar también a los docentes: “son adultos que cuidan a adolescentes, y ellos mismos están atravesados por sus propias dificultades. Es un sistema muy exigido que también necesita acompañamiento”. Por úlimo, dijo que es necesario fortalecer el vínculo entre la familia y la escuela. “Hay que cuestionar, reclamar, pedir ayuda, acercarse: todo eso cuenta”, señaló. Y dejó una frase contundente: “las piedras que tiramos sobre el techo de la escuela caen sobre la cabeza de nuestros hijos. La familia y la escuela son los grandes educadores. Si no estamos en los mismos valores, es muy difícil”.