El adolescente que acuchilló a su compañera sufría bullying, según su familia

Dos décadas de alertas en las aulas

Los episodios de violencia escolar en Argentina no comenzaron en Alderetes. En los últimos 25 años, el país vivió situaciones que marcaron un antes y un después en la discusión sobre seguridad, salud mental juvenil y bullying. En el año 2000, el caso de “Pantriste” sacudió a Rafael Calzada: Javier Ignacio Romero, de 19 años, atacó a balazos a dos compañeros, mató a uno e hirió al otro, harto, según él mismo relató, de las burlas persistentes. Aquel episodio instaló por primera vez el concepto bullying en la agenda pública. Cuatro años más tarde, la tragedia volvió con un impacto mayor: en septiembre de 2004, Rafael Juniors Solich ingresó armado a la Escuela Islas Malvinas de Carmen de Patagones y disparó trece veces contra su curso. Tres adolescentes murieron y cinco resultaron heridos. El país asistió por primera vez a un tiroteo masivo dentro de un aula y quedó revelada la falta de dispositivos institucionales para prevenir y contener hechos extremos de esta naturaleza.