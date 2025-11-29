Adiós al blanco: por qué el color azul petróleo dominará las mesas en el Año Nuevo 2026

El Año Nuevo 2026 llega con un cambio de rumbo en las ambientaciones festivas: el azul petróleo se posiciona como el color protagonista para vestir la mesa del 31 de diciembre. Este tono profundo, elegante y envolvente desplaza al tradicional blanco gracias a su capacidad para aportar modernidad sin perder calidez, marcando una estética más introspectiva y sofisticada para despedir el año.