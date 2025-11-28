Cepo cambiario: el Gobierno flexibiliza una restricción que rige para inversores extranjeros

Impacto en el mercado y en los flujos de capital

El organismo aclaró que la excepción no alcanza a operaciones que no cumplan estrictamente con los requisitos de reinversión, lo que deja claramente delimitado el universo de beneficiarios. La medida fue justificada en los considerandos de la resolución como una herramienta para mejorar las condiciones de reinversión de los flujos derivados de títulos públicos y reconocer el rol de los inversores extranjeros en el desarrollo del mercado local.