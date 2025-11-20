Secciones
EspectáculosGuía para salir

Shakira en Argentina, sumó una fecha en Córdoba: ¿cuándo salen a la venta las entradas?

Ambos shows se realizarán en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, marcando el cierre de la etapa latinoamericana de su gira mundial.

Shakira en Argentina, sumó una fecha en Córdoba: ¿cuándo salen a la venta las entradas?
Hace 1 Hs

Shakira regresa a la Argentina con conciertos que prometen ser memorables, sumándose a sus presentaciones previas en Vélez. La artista programó dos fechas, el domingo 14 (entradas agotadas) y el 15 de diciembre de 2025 (nueva función), para llevar su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour al interior del país. Ambos shows se realizarán en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, marcando el cierre de la etapa latinoamericana de su gira mundial.

Salen a la venta las entradas para el nuevo show de Chayanne en Vélez: ¿cómo comprar y cuánto cuestan??

Salen a la venta las entradas para el nuevo show de Chayanne en Vélez: ¿cómo comprar y cuánto cuestan??

El anuncio de estas fechas generó una gran expectativa entre sus seguidores en Córdoba. Esta presentación significa el primer regreso de Shakira a la ciudad después de un largo periodo de más de catorce años. Su última actuación en esa localidad data del año 2011, por lo que el show se percibe como un evento histórico para sus fans locales.

Cómo conseguir las entradas para Shakira en Córdoba

La venta de entradas para el nuevo show inicia mañana, viernes 21 de noviembre, a las 10 de la mañana, y se realizará exclusivamente a través del sitio web entradauno.com. Esta se presenta como una oportunidad única para presenciar a una de las artistas latinas más influyentes de las últimas décadas en una ciudad que aguardó su regreso durante mucho tiempo.

El concierto promete ser un evento que unirá la nostalgia con la innovación. El espectáculo fusiona los grandes éxitos cosechados a lo largo de su extensa carrera con una producción de gran escala y un montaje internacional. Esto convierte la presentación en una cita imperdible, tanto para los fanáticos de toda la vida como para el público que se une recientemente a su base de seguidores.

¿Quién será la telonera de Shakira en Vélez?

En el programa Nadie dice nada de Luzu TV, la cantante Angela Torres confirmó, entre risas y una visible emoción, que actuará como telonera de Shakira en los tres conciertos programados. Angela abrirá los shows que la artista colombiana presentará en el Estadio Vélez Sarsfield, como parte de su Las mujeres ya no lloran world tour.

“Voy a telonear a Shakira en Vélez. El 8, el 9 y el 11. ¡Lo conseguí! Son tres Vélez, chicos. Estoy muy nerviosa, muy nerviosa. No, me voy a morir. No lo puedo creer. Va a sonar mi disco en el Vélez”, dijo Angela Torres en vivo junto con Nico Occhiato en el stream que comparten.

Temas Shakira
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

Vivo este momento como si fuera un sueño”: Andrea Bocelli recibió un reconocimiento por Javier Milei en Casa Rosada

"Vivo este momento como si fuera un sueño”: Andrea Bocelli recibió un reconocimiento por Javier Milei en Casa Rosada

Qué es y por qué se celebra hoy la Noche de las Heladerías

Qué es y por qué se celebra hoy la Noche de las Heladerías

Lo más popular
Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
1

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
2

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
3

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
4

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas
5

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”
6

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”

Más Noticias
Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Miss Universo 2025: quién es la candidata argentina y qué condición física padece

Miss Universo 2025: quién es la candidata argentina y qué condición física padece

Pronóstico del fin de semana XXL en Tucumán: tormentas, calor y alertas meteorológicas

Pronóstico del fin de semana XXL en Tucumán: tormentas, calor y alertas meteorológicas

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Pergolini sorprendió a Alejandro Dolina con una emotiva confesión en vivo

Pergolini sorprendió a Alejandro Dolina con una emotiva confesión en vivo

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Comentarios