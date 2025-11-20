Shakira en Argentina, sumó una fecha en Córdoba: ¿cuándo salen a la venta las entradas?

Shakira regresa a la Argentina con conciertos que prometen ser memorables, sumándose a sus presentaciones previas en Vélez. La artista programó dos fechas, el domingo 14 (entradas agotadas) y el 15 de diciembre de 2025 (nueva función), para llevar su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour al interior del país. Ambos shows se realizarán en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, marcando el cierre de la etapa latinoamericana de su gira mundial.
El anuncio de estas fechas generó una gran expectativa entre sus seguidores en Córdoba. Esta presentación significa el primer regreso de Shakira a la ciudad después de un largo periodo de más de catorce años. Su última actuación en esa localidad data del año 2011, por lo que el show se percibe como un evento histórico para sus fans locales.
Cómo conseguir las entradas para Shakira en Córdoba
La venta de entradas para el nuevo show inicia mañana, viernes 21 de noviembre, a las 10 de la mañana, y se realizará exclusivamente a través del sitio web entradauno.com. Esta se presenta como una oportunidad única para presenciar a una de las artistas latinas más influyentes de las últimas décadas en una ciudad que aguardó su regreso durante mucho tiempo.
El concierto promete ser un evento que unirá la nostalgia con la innovación. El espectáculo fusiona los grandes éxitos cosechados a lo largo de su extensa carrera con una producción de gran escala y un montaje internacional. Esto convierte la presentación en una cita imperdible, tanto para los fanáticos de toda la vida como para el público que se une recientemente a su base de seguidores.
¿Quién será la telonera de Shakira en Vélez?
En el programa Nadie dice nada de Luzu TV, la cantante Angela Torres confirmó, entre risas y una visible emoción, que actuará como telonera de Shakira en los tres conciertos programados. Angela abrirá los shows que la artista colombiana presentará en el Estadio Vélez Sarsfield, como parte de su Las mujeres ya no lloran world tour.
“Voy a telonear a Shakira en Vélez. El 8, el 9 y el 11. ¡Lo conseguí! Son tres Vélez, chicos. Estoy muy nerviosa, muy nerviosa. No, me voy a morir. No lo puedo creer. Va a sonar mi disco en el Vélez”, dijo Angela Torres en vivo junto con Nico Occhiato en el stream que comparten.