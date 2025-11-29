Recuerdos fotográficos: 1996. Dos semanas con la cúpula estacionada en la plaza Independencia

La nueva cúpula, constituida por una base, la bóveda con chapitel y una aguja con un peso de 3.500 kilos, era más liviana que la anterior, de pinotea. Esta era de madera, chapa y aluminio. Fue llevada el 28 de marzo del 96 en un camión con acoplado de 12 ruedas, depositada en la vereda al noroeste de la plaza Independencia y protegida con vallas. Así se ve en las imágenes que nos acercó Roberto Albornoz.