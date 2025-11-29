Secciones
Recuerdos fotográficos: 1996. Dos semanas con la cúpula estacionada en la plaza Independencia

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 6 Hs

La cúpula norte de la Casa de Gobierno, construida en los Talleres de Tafí Viejo para reemplazar la que se había incendiado en la noche del 3 de diciembre de 1995, permaneció estacionada dos semanas en la plaza Independencia y se convirtió en un atractivo turístico hasta que fue instalada en el palacio gubernamental.

Se había quemado por un cortocircuito y dejó un enorme agujero que fue tapado provisoriamente con chapas. Estaba justo encima de la oficina del gobernador Antonio Bussi, que debió mudarse durante cuatro meses a oficinas ubicadas al sur del edificio, detrás del Salón Blanco.

La nueva cúpula, constituida por una base, la bóveda con chapitel y una aguja con un peso de 3.500 kilos, era más liviana que la anterior, de pinotea. Esta era de madera, chapa y aluminio. Fue llevada el 28 de marzo del 96 en un camión con acoplado de 12 ruedas, depositada en la vereda al noroeste de la plaza Independencia y protegida con vallas. Así se ve en las imágenes que nos acercó Roberto Albornoz.

“Niños, jóvenes y adultos, empleados y desempleados, empresarios y jubilados se dan cita en el viejo solar para admirar la gran cúpula”, decía la nota del domingo 31 de marzo. El sábado 6 de abril se contaba que le habían puesto luces para que el público la admirara, porque el desfile era incesante.

Finalmente, fue colocada en su sitio el 10 de abril.

Temas Antonio Domingo BussiPlaza IndependenciaTafí ViejoRoberto AlbornozAntonio BussiRecuerdos fotográficos
