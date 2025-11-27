Recuerdos fotográficos: 1937. El “monstruo del aire” que iba de Buenos Aires a La Paz

Ese día se encontraba de visita en Tucumán el presidente, general Agustín P. Justo, que a las 16 había partido en tren con el gobernador Miguel M. Campero y una extensa comitiva a visitar el sitio donde se iba a construir el futuro dique El Cadillal. Ya llegados al lugar, como el resto del convoy se demoraba, se detuvieron a contemplar el paisaje. “Eran las 16.30 cuando se escuchó un fuerte trepidar de motores y por un instante se creyó que sería el convoy que se aproximaba, pero momentos después apareció a gran altura el avión de la Panagra, que viajaba en dirección a Salta en su vuelo inaugural”, dice la crónica.