Recuerdos fotográficos: 1937. El “monstruo del aire” que iba de Buenos Aires a La Paz

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: 1937. El “monstruo del aire” que iba de Buenos Aires a La Paz
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso 27 Noviembre 2025

El 18 de abril de 1937 se anunciaba en LA GACETA la inauguración del servicio aéreo Buenos Aires-La Paz (Bolivia), “una vieja necesidad reclamada por el comercio, la industria, la banca y el turismo”. Era un servicio dominical. Llegaba a las 8.30 el de La Paz y a las 15.15 el de Buenos Aires. El avión era un Ford “San Fernando” con tres motores de 525 caballos de fuerza cada uno, con radio para estar constantemente comunicados y con capacidad para 11 pasajeros. Los viajeros iban hasta Córdoba, donde hacían trasbordo a un avión Douglas para continuar hacia Buenos Aires.

El enorme aparato causó fuerte impresión. En la edición del 19 se cuenta que 1.000 personas acudieron a verlo en el aeropuerto Benjamín Matienzo (estaba en el sector donde hoy se encuentra la terminal de ómnibus) y durante todo el día hubo festejo con representantes de la empresa Panagra, el Aero Club e invitados especiales.

Ese día se encontraba de visita en Tucumán el presidente, general Agustín P. Justo, que a las 16 había partido en tren con el gobernador Miguel M. Campero y una extensa comitiva a visitar el sitio donde se iba a construir el futuro dique El Cadillal. Ya llegados al lugar, como el resto del convoy se demoraba, se detuvieron a contemplar el paisaje. “Eran las 16.30 cuando se escuchó un fuerte trepidar de motores y por un instante se creyó que sería el convoy que se aproximaba, pero momentos después apareció a gran altura el avión de la Panagra, que viajaba en dirección a Salta en su vuelo inaugural”, dice la crónica.

En la edición del 20 de abril se reflejó el impacto que había causado la máquina en la viñeta de humor de Andrés Villá, donde dos mendigos comentan sobre las “garantías de seguridad” del nuevo “servicio de transporte rápido”.

Temas TucumánBuenos AiresBoliviaLa PazBenjamín MatienzoRecuerdos fotográficos
