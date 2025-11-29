Secciones
Frutilla: la Argentina homologa su normativa de calidad con el Mercosur

Esta actualización del reglamento que ejecutó el Senasa permite reducir barreras técnicas, mejorar la competitividad del sector.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizó su reglamento técnico de identidad y calidad de la frutilla, mediante su Resolución 877/2025. De esta manera Argentina homologa sus estándares de clasificación de calidad con los países del Mercosur, facilitando el comercio intra y extra regional del producto.

A partir de esta actualización, toda frutilla producida bajo la normativa argentina es reconocida en cualquiera de los Estados parte del bloque regional. La medida representa un avance clave para este producto nacional.

La Argentina incorpora la medida a su ordenamiento jurídico adecuándose a la normativa vigente del Mercosur, que está constituida por el reglamento técnico aprobado por la Resolución GMC N° 11 del 15 de junio de 2023.

El comercio de la frutilla argentina estuvo regulado desde 1996 bajo el Reglamento Técnico de Calidad e Identidad de frutilla GMC Mercosur N° 85/96, el cual queda sin efecto.

Esta armonización normativa permite reducir barreras técnicas, mejorar la competitividad del sector para seguir fortaleciendo la competitividad del agro argentino y para garantizar la calidad de los alimentos que llegan a los mercados de la Argentina y del mundo.

