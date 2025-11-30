Cinco hábitos esenciales para potenciar la hidratación de la piel durante el verano

La correcta hidratación no solo depende de la cantidad de agua que se consume, sino también de la habilidad del organismo para retenerla y distribuirla. Este proceso está influenciado por factores como el colágeno, los micronutrientes, las grasas saludables, el descanso, entre otros. Cuando alguno de estos elementos falta, la piel no logra aprovechar adecuadamente el agua ingerida. Por eso, la hidratación efectiva requiere un enfoque integral: desde la alimentación y el descanso hasta la actividad física y la protección diaria frente a los rayos UV.