“Me destruye”: la escritora de “Envidiosa” arremetió contra las mujeres que criticaron a su personaje

El estreno de la tercera temporada de “Envidiosa” llegó no solo con nuevos capítulos a Netflix, sino también con una enorme repercusión de las actitudes de su protagonista. Tal como el título lo describe, Vicky no desea cosas desde su propia motivación, sino desde la comparación con otras mujeres. La envidia, el deseo de lo ajeno y los proyectos externos marcan su vida y condicionan su comportamiento.
Pero las audiencias no están 100% dispuestas a aceptar el pacto ficcional, razón por la cual empezaron a llover las críticas al personaje. Carolina Aguirre, la escritora y guionista de la serie, publicó un extenso descargo en respuesta y arremetió contra las mujeres que dijeron no sentirse identificadas con su personaje.
Carolina Aguirre defendió al personaje de “Envidiosa”
El descargo de Aguirre fue directo contra un público en particular: las mujeres que dijeron sentirse alejadas del personaje principal. “La mina que dice: ‘ay, qué infumable Vicky, no sé cómo la aguantan’, es otra versión de la pick me girl”, escribió contundente en una historia de Instagram.
También destacó que, pese a que hay personas que sí se identifican con el personaje, hay quienes eligen plantarse frente a los hombres tomando distancia de la histeria de la protagonista. “Elegime, elegime, yo no soy como ella, me parece infumable, yo no me identifico”, escribió en tono irónico reparando a sus detractoras.
“Aunque estén en pareja. Es el mensaje. Me destruye”, señaló en el texto. En X, las capturas se viralizaron y la respuesta fue doble. Decenas de mujeres se congregaron para cuestionar el planteo y marcar que el rechazo al personaje se plantea desde otro lado y no desde una necesidad de aceptación masculina.
Las réplicas llegaron a diferentes referentes del feminismo. La escritora María Florencia Freijo defendió a su colega. “Sé que soy pesada, pero si ella fuera un chabón dirían qu es un genio, un distinto, jamás lo tildarían de jodido. Tendría fans de hecho”, publicó. También destacó el carácter, el talento y la versatilidad de Aguirre y manifestó que era “obvio que una mujer así le iba a caer mal a Twitter Argentina”.