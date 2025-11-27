“Me destruye”: la escritora de “Envidiosa” arremetió contra las mujeres que criticaron a su personaje

El estreno de la tercera temporada de “Envidiosa” llegó no solo con nuevos capítulos a Netflix, sino también con una enorme repercusión de las actitudes de su protagonista. Tal como el título lo describe, Vicky no desea cosas desde su propia motivación, sino desde la comparación con otras mujeres. La envidia, el deseo de lo ajeno y los proyectos externos marcan su vida y condicionan su comportamiento.