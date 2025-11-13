Martiniano Arrieta, jugador de Universitario, fue convocado por primera vez a una gira internacional de Los Pumas 7’s

Orgullo "serpiente": el mensaje de Universitario

A través de sus redes sociales, Universitario celebró la convocatoria y destacó el significado que tiene para el club:

“La convocatoria de Martiniano Arrieta al equipo Pumas Seven es un logro que llena de orgullo a todo el club. Su talento, habilidades y dedicación al rugby lo han llevado a este momento, y estamos seguros de que seguirá haciendo historia en el rugby. Desde la familia de la U te felicitamos. Felices y orgullosos por vos”, escribieron.