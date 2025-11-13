Secciones
Martiniano Arrieta, jugador de Universitario, fue convocado por primera vez a una gira internacional de Los Pumas 7’s

El back de Universitario integrará el plantel que viajará a Dubai en el inicio del Circuito Mundial 2025/2026, en el marco del proceso de renovación que impulsa el seleccionado argentino.

Martiniano Arrieta fue convocado a su primera gira con Los Pumas Seven. Martiniano Arrieta fue convocado a su primera gira con Los Pumas Seven. Prensa UAR.
Hace 1 Hs

Los Pumas 7’s dieron a conocer el plantel que abrirá la temporada 2025/2026 del Circuito Mundial, y la principal novedad para el rugby tucumano es la convocatoria de Martiniano Arrieta, jugador de Universitario. El back será parte de la delegación que viajará a Dubai y luego a Ciudad del Cabo, en un año de fuerte renovación dentro del equipo nacional.

El head coach Santiago Gómez Cora confirmó a los 14 jugadores que disputarán las primeras dos etapas del circuito: un plantel que mezcla experiencia con cinco debutantes -Eliseo Morales, Juan Patricio Batac, Sebastián Dubuc, Valentín Maldonado y el tucumano Arrieta- en el marco de un proceso de recambio pensando en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Orgullo "serpiente": el mensaje de Universitario

A través de sus redes sociales, Universitario celebró la convocatoria y destacó el significado que tiene para el club:
“La convocatoria de Martiniano Arrieta al equipo Pumas Seven es un logro que llena de orgullo a todo el club. Su talento, habilidades y dedicación al rugby lo han llevado a este momento, y estamos seguros de que seguirá haciendo historia en el rugby. Desde la familia de la U te felicitamos. Felices y orgullosos por vos”, escribieron.

La institución remarcó el camino recorrido por Arrieta y el valor que representa para el rugby tucumano que uno de sus jugadores sea parte del seleccionado más exitoso del seven mundial en los últimos años.

La mirada del entrenador y una temporada de transición

Gómez Cora explicó que este año será clave para darle rodaje a nuevos jugadores y adaptarse al nuevo formato del SVNS.

“Uno de los grandes desafíos es la renovación del plantel. Para esta primera gira llevamos jugadores experimentados y cinco debutantes. La idea es rotar y darle oportunidades a nuevos jugadores para consolidar un equipo competitivo en la temporada 2026/27, que es cuando buscaremos resultados con vistas a los Juegos Olímpicos”, dijo.

Un debut exigente en el Seven de Dubai

Argentina integrará la Zona A del Seven de Dubai junto a Fiji, Francia y Sudáfrica, tres potencias históricas del circuito. El debut será el 29 de noviembre con la siguiente agenda:

  • 6:10 - Argentina vs. Fiji
  • 9:38 - Argentina vs. Francia
  • 13:34 - Argentina vs. Sudáfrica

La temporada regular continuará en Ciudad del Cabo, Perth, Australia, Vancouver y Estados Unidos, antes de los tres World Championships que cerrarán el calendario.

Temas AustraliaSudáfricaFranciaUniversitario Rugby Club TucumánCiudad del CaboLos Pumas 7sFIJIEstados Unidos
