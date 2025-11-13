Martiniano Arrieta, jugador de Universitario, fue convocado por primera vez a una gira internacional de Los Pumas 7’s

Los Pumas 7’s dieron a conocer el plantel que abrirá la temporada 2025/2026 del Circuito Mundial, y la principal novedad para el rugby tucumano es la convocatoria de Martiniano Arrieta, jugador de Universitario. El back será parte de la delegación que viajará a Dubai y luego a Ciudad del Cabo, en un año de fuerte renovación dentro del equipo nacional.
El head coach Santiago Gómez Cora confirmó a los 14 jugadores que disputarán las primeras dos etapas del circuito: un plantel que mezcla experiencia con cinco debutantes -Eliseo Morales, Juan Patricio Batac, Sebastián Dubuc, Valentín Maldonado y el tucumano Arrieta- en el marco de un proceso de recambio pensando en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.
Orgullo "serpiente": el mensaje de Universitario
A través de sus redes sociales, Universitario celebró la convocatoria y destacó el significado que tiene para el club:
“La convocatoria de Martiniano Arrieta al equipo Pumas Seven es un logro que llena de orgullo a todo el club. Su talento, habilidades y dedicación al rugby lo han llevado a este momento, y estamos seguros de que seguirá haciendo historia en el rugby. Desde la familia de la U te felicitamos. Felices y orgullosos por vos”, escribieron.
La institución remarcó el camino recorrido por Arrieta y el valor que representa para el rugby tucumano que uno de sus jugadores sea parte del seleccionado más exitoso del seven mundial en los últimos años.
Post Instagram
La mirada del entrenador y una temporada de transición
Gómez Cora explicó que este año será clave para darle rodaje a nuevos jugadores y adaptarse al nuevo formato del SVNS.
“Uno de los grandes desafíos es la renovación del plantel. Para esta primera gira llevamos jugadores experimentados y cinco debutantes. La idea es rotar y darle oportunidades a nuevos jugadores para consolidar un equipo competitivo en la temporada 2026/27, que es cuando buscaremos resultados con vistas a los Juegos Olímpicos”, dijo.
Un debut exigente en el Seven de Dubai
Argentina integrará la Zona A del Seven de Dubai junto a Fiji, Francia y Sudáfrica, tres potencias históricas del circuito. El debut será el 29 de noviembre con la siguiente agenda:
- 6:10 - Argentina vs. Fiji
- 9:38 - Argentina vs. Francia
- 13:34 - Argentina vs. Sudáfrica
La temporada regular continuará en Ciudad del Cabo, Perth, Australia, Vancouver y Estados Unidos, antes de los tres World Championships que cerrarán el calendario.