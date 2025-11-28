Secciones
SociedadEstilo de vida

Una boca deslumbrante: el labial que desplaza al clásico rojo en estas Fiestas

Esta paleta, que apuesta por una imagen delicada y natural, se posiciona como la favorita entre quienes buscan un estilo moderno y elegante.

Una boca deslumbrante: el labial que desplaza al clásico rojo en estas Fiestas
28 Noviembre 2025

El tradicional labial rojo, símbolo clásico de las fiestas, comienza a ceder terreno frente a una propuesta más actual y sutil: los tonos nude. Esta paleta, que apuesta por una imagen delicada y natural, se posiciona como la favorita entre quienes buscan un estilo moderno y elegante para esta Navidad.

Durante los últimos meses, tanto los desfiles internacionales como el movimiento en redes sociales confirmaron el rumbo de la temporada. Los colores suaves ganan protagonismo y abarcan desde beige tenues hasta rosados livianos, una gama versátil que se adapta a distintos estilos de maquillaje y favorece a diversos tonos de piel.

Por qué el nude será la elección de estas Fiestas

El atractivo principal del labial nude radica en su capacidad de integrarse a maquillajes más intensos en los ojos o a propuestas minimalistas. Su tonalidad suave aporta un acabado equilibrado, elegante y natural, ideal para quienes buscan un look armónico.

Los maquilladores coinciden en que la clave del éxito de esta gama es su versatilidad. Dentro del nude existen múltiples variantes que se ajustan a cada rostro según el subtono de la piel. Los beige con matices cálidos resultan más favorecedores para pieles doradas, mientras que los rosados y malvas funcionan mejor en quienes presentan un subtono frío. La recomendación profesional es probar diferentes opciones hasta dar con la que mejor se integre al color natural de los labios.

El avance del nude no implica la desaparición del rojo, pero sí señala una preferencia marcada para esta temporada. Celebridades y figuras del mundo de la moda ya lo incorporaron en sus últimas apariciones públicas, consolidando su posición como una alternativa moderna, atemporal y perfecta para las celebraciones de fin de año.

Temas TucumánBuenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail
1

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas
2

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco
3

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez
4

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos
5

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico
6

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Más Noticias
Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Comentarios