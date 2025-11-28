Una boca deslumbrante: el labial que desplaza al clásico rojo en estas Fiestas

Los maquilladores coinciden en que la clave del éxito de esta gama es su versatilidad. Dentro del nude existen múltiples variantes que se ajustan a cada rostro según el subtono de la piel. Los beige con matices cálidos resultan más favorecedores para pieles doradas, mientras que los rosados y malvas funcionan mejor en quienes presentan un subtono frío. La recomendación profesional es probar diferentes opciones hasta dar con la que mejor se integre al color natural de los labios.