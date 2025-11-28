Una boca deslumbrante: el labial que desplaza al clásico rojo en estas Fiestas

El tradicional labial rojo, símbolo clásico de las fiestas, comienza a ceder terreno frente a una propuesta más actual y sutil: los tonos nude. Esta paleta, que apuesta por una imagen delicada y natural, se posiciona como la favorita entre quienes buscan un estilo moderno y elegante para esta Navidad.
Durante los últimos meses, tanto los desfiles internacionales como el movimiento en redes sociales confirmaron el rumbo de la temporada. Los colores suaves ganan protagonismo y abarcan desde beige tenues hasta rosados livianos, una gama versátil que se adapta a distintos estilos de maquillaje y favorece a diversos tonos de piel.
Por qué el nude será la elección de estas Fiestas
El atractivo principal del labial nude radica en su capacidad de integrarse a maquillajes más intensos en los ojos o a propuestas minimalistas. Su tonalidad suave aporta un acabado equilibrado, elegante y natural, ideal para quienes buscan un look armónico.
Los maquilladores coinciden en que la clave del éxito de esta gama es su versatilidad. Dentro del nude existen múltiples variantes que se ajustan a cada rostro según el subtono de la piel. Los beige con matices cálidos resultan más favorecedores para pieles doradas, mientras que los rosados y malvas funcionan mejor en quienes presentan un subtono frío. La recomendación profesional es probar diferentes opciones hasta dar con la que mejor se integre al color natural de los labios.
El avance del nude no implica la desaparición del rojo, pero sí señala una preferencia marcada para esta temporada. Celebridades y figuras del mundo de la moda ya lo incorporaron en sus últimas apariciones públicas, consolidando su posición como una alternativa moderna, atemporal y perfecta para las celebraciones de fin de año.