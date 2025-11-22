Todo sobre el Black Friday 2025: ¿qué conviene comprar y qué evitar?

La edición 2025 del Black Friday en la Argentina está programada para el viernes 28 de noviembre, aunque el período de descuentos irá mucho más allá de esas 24 horas. Las promociones cerrarán el lunes 1° de diciembre. Esta extensión de cuatro días incorpora además el tradicional Cyber Monday, lo que fusiona ambas fechas en una sola oportunidad de compras intensivas.
Cada año, el Black Friday se consolida como uno de los eventos de descuentos más esperados por los consumidores argentinos, y la edición 2025 promete mantener esa tendencia. Con miles de productos en oferta y la participación de marcas de diversos rubros, la fecha plantea un escenario ideal para aprovechar promociones, adelantar compras de fin de año y acceder a beneficios exclusivos tanto en tiendas físicas como online.
Sin embargo, no todo lo que brilla es una verdadera oportunidad. Para evitar caer en falsas ofertas, estafas o compras impulsivas que luego generan arrepentimiento, es clave conocer qué conviene comprar y qué es mejor evitar durante estos días de consumo masivo.
¿Qué conviene comprar en el Black Friday? Las principales marcas que participan
El sitio oficial del Black Friday en la Argentina ya confirmó la presencia de grandes empresas de distintos rubros, donde los usuarios podrán acceder a las ofertas más destacadas. Entre las compañías participantes figuran: La Anónima Online, Universal Assistance, Puma, Tiendamia, Mamás Mateas, LATAM, FOREO SWEDEN, Plataforma 1C, JetSMART, Samsung, Carrefour, Devré, MacOwens, Whirlpool, Nike, Marriott Bonvoy, Puppis, Zebra, NH Hoteles, Lenovo y Almundo.
Qué evitar: guía para una compra segura y sin sorpresas
Evitar compras impulsivas: planificar con anticipación. Identificar los productos necesarios o deseados y fijar un presupuesto previo ayuda a mantener el foco. Esta organización permite concentrarse en las ofertas más relevantes para cada usuario.
Evitar demoras y pérdida de stock: registrarse previamente. Crear una cuenta en los sitios de comercio electrónico y cargar los datos de envío y facturación antes del evento ahorra tiempo valioso. Cuando las ofertas se activan, este paso previene la pérdida de productos con unidades limitadas.
Evitar falsas ofertas: comparar precios. Es fundamental utilizar comparadores o visitar directamente las tiendas online para confirmar la conveniencia del descuento. Se debe prestar especial atención para asegurar que el precio no fue inflado previamente.
Evitar sorpresas: revisar las políticas de envío y devolución. Antes de concretar la transacción, se deben verificar los tiempos de entrega, los costos de envío y las condiciones de devolución de cada comercio. Es importante que estas políticas se ajusten a las expectativas del comprador.
Evitar estafas: utilizar métodos de pago seguros. Se debe dar prioridad a las plataformas de pago reconocidas. Los expertos en ciberseguridad aconsejan evitar transacciones desde redes de wifi públicas o no seguras para proteger los datos personales y bancarios.