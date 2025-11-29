Becas Progresar 2025: últimos días para inscribirse y activar el pago mensual

El Ministerio de Capital Humano confirmó que noviembre será el último mes para inscribirse en una de las líneas vigentes del programa Becas Progresar 2025, la iniciativa nacional que otorga apoyo económico a estudiantes de todo el país. Con la fecha límite ya definida y sin nuevas prórrogas previstas, quedan solo días para completar el formulario online.
Mientras avanza el calendario, también continúa abierto el reclamo para quienes aún no cobraron el monto de noviembre. El trámite es totalmente virtual y permite activar la liquidación correspondiente.
¿Qué es Progresar y quiénes pueden acceder?
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) busca acompañar la trayectoria educativa de jóvenes y adultos que desean retomar, iniciar o continuar una formación formal o capacitarse para el trabajo. El beneficio alcanza a quienes necesitan apoyo económico para:
Terminar la primaria o la secundaria
Iniciar o continuar estudios terciarios o universitarios
Realizar cursos de formación profesional y capacitación laboral
El programa se organiza en cuatro líneas: Obligatorio, Superior, Enfermería y Trabajo, cada una con requisitos socioeconómicos y académicos específicos.
Solo queda una línea abierta: Progresar Trabajo
A diferencia de años anteriores, el ciclo 2025 avanza con convocatorias más acotadas. Las líneas Obligatorio, Superior y Enfermería ya cerraron su inscripción.
La única opción vigente es Progresar Trabajo, orientada a jóvenes que buscan capacitarse para mejorar su empleabilidad y acceder a cursos dictados por instituciones reconocidas por el programa. No es necesario estar cursando estudios formales, pero sí contar con una vacante confirmada en un curso habilitado.
¿Cuánto paga Progresar Trabajo?
Los beneficiarios reciben $35.000 mensuales, pero ANSES retiene el 20% hasta comprobar el avance académico.
Es decir, cada mes se depositan $28.000, mientras que el monto restante se liquida al finalizar y aprobar el curso.
Además del apoyo económico, el programa ofrece tutorías, acompañamiento e instancias de orientación.
Requisitos para inscribirse en Progresar Trabajo
Para postularse, es necesario cumplir con las condiciones actualizadas:
Edad: entre 18 y 24 años. El tope se extiende hasta los 40 para personas desocupadas, madres con hijos a cargo o en situación de vulnerabilidad.
Formación: estar anotado en un curso de capacitación laboral oficialmente reconocido.
Situación socioeconómica: acreditar ingresos dentro del umbral permitido.
Cumplimiento académico: presentar certificaciones de avance para no perder la beca.
Cómo inscribirse paso a paso
El trámite es gratuito, 100% online y no requiere turno en ANSES. Para iniciar la inscripción es obligatorio tener una cuenta verificada en Mi Argentina.
Paso a paso:
Ingresar a becasprogresar.educacion.gob.ar
Seleccionar la opción Progresar Trabajo
Completar datos personales, académicos y encuesta socioeconómica
Confirmar la postulación y guardar el comprobante
Revisar el estado del trámite desde el panel de usuario
Un punto clave: para cobrar todos los meses es indispensable cargar un CBU o CVU a nombre del estudiante. Sin una cuenta activa, ANSES no puede efectuar el pago.
¿Hasta cuándo hay tiempo para anotarse?
Capital Humano ratificó que la inscripción a Progresar Trabajo cerrará el 30 de noviembre de 2025. Después de esa fecha, el formulario quedará inhabilitado y no habrá forma de incorporarse hasta una eventual convocatoria en 2026.
Con la fecha límite tan cerca, estas semanas resultan decisivas para quienes todavía no iniciaron o no completaron el trámite. La recomendación oficial es finalizar todo con anticipación para evitar rechazos o errores de último momento.