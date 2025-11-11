Becas Progresar: Anses amplía el plazo para la inscripción y confirma el pago de $ 35.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante noviembre continuará el pago de las Becas Progresar, el programa nacional que otorga una ayuda económica de $ 35.000 a estudiantes de distintos niveles educativos. Además, el organismo extendió la inscripción a una de sus modalidades, lo que permitirá que más personas puedan sumarse antes de que cierre el año.