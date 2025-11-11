Becas Progresar: Anses amplía el plazo para la inscripción y confirma el pago de $ 35.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante noviembre continuará el pago de las Becas Progresar, el programa nacional que otorga una ayuda económica de $ 35.000 a estudiantes de distintos niveles educativos. Además, el organismo extendió la inscripción a una de sus modalidades, lo que permitirá que más personas puedan sumarse antes de que cierre el año.
La línea Progresar Trabajo permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre, mientras que las modalidades Progresar Obligatorio, Superior y Enfermería ya finalizaron sus convocatorias. Esta extensión acompaña la formación en oficios y ofrece herramientas para mejorar la empleabilidad, especialmente en sectores con alta demanda laboral.
El programa Becas Progresar fue creado para impulsar la continuidad educativa y reducir la deserción escolar y universitaria, una problemática que afecta con fuerza a jóvenes de contextos vulnerables. Actualmente, el beneficio alcanza a estudiantes de primaria, secundaria, nivel terciario, universidades y cursos de capacitación laboral en todo el país.
Cómo inscribirse a las Becas Progresar en noviembre
Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo mediante argentina.gob.ar/progresar, o las aplicaciones Mi Anses o Mi Argentina. Es necesario contar con usuario y contraseña; completar un formulario con datos personales y adjuntar la documentación requerida: DNI, y constancia de alumno regular o certificado de inscripción. Luego, el sistema evalúa la situación académica y socioeconómica del solicitante.
El monto mensual confirmado para noviembre es de $ 35.000, aunque los beneficiarios reciben el 80% de forma mensual ($ 28.000) y el 20% restante al finalizar el ciclo lectivo, tras verificar la regularidad académica. Este esquema fomenta la permanencia en los estudios y premia el esfuerzo de quienes completan el año.
Los pagos de noviembre se realiza hasta el día 14, según la terminación del DNI. Para consultar la fecha exacta, los beneficiarios pueden ingresar a Mi Anses con su Cuil y clave de seguridad social, donde también podrán revisar el estado de su solicitud y el historial de pagos.