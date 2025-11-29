Este es el perfil que tiene una madre narcisista: cómo reconocerlas

También se reconoce un patrón en el accionar de las personas con síndrome de buna hija. Está marcado por una madre con críticas que exceden los límites. Pero para esta situación siempre hay un buen receptor del otro lado, es decir, un hijo o hija que se siente responsable de proporcionarle a su madre lo que necesita para estar bien, incluso si eso implica dejarla ir más allá de los límites.