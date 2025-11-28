Un estadio argentino inicia una renovación histórica con una inversión de 40 millones de dólares

Según el comunicado, Minella Stadium S.A. “se comprometió a realizar una inversión de 40 millones de dólares”, destinados no solo a la renovación del estadio y las instalaciones anexas, sino también a la construcción de un complejo de 3.000 m² en Juan B. Justo y Diagonal Firpo y otro de 5.000 m² en Juan B. Justo y Diagonal Canosa. La concesión será por 30 años, con opción a extenderse por una década adicional, e incluirá la habilitación para organizar eventos deportivos y culturales de todo tipo.