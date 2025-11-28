Un estadio argentino inicia una renovación histórica con una inversión de 40 millones de dólares

El estadio José María Minella, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de la Argentina y símbolo histórico de la ciudad de Mar del Plata, será completamente renovado tras décadas de actividad y grandes eventos que lo convirtieron en un referente del deporte y la cultura nacional. La modernización formará parte de un proyecto integral que también incluye al Polideportivo Islas Malvinas y al Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini.
A través de un comunicado oficial, el municipio de General Pueyrredón anunció que la firma Minella Stadium S.A. obtuvo la concesión del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque de Deportes Teodoro Bronzini. El acuerdo contempla un proceso de refacción, remodelación y modernización que transformará la infraestructura completa del complejo, poniendo en valor cada uno de sus espacios.
El Minella, que desde su construcción ha sido escenario de competencias deportivas de alto nivel y numerosos encuentros culturales, entrará en una etapa de obras integrales que abarcarán mejoras estructurales, actualización tecnológica y la creación de nuevos sectores destinados a ampliar la experiencia del público.
Según el comunicado, Minella Stadium S.A. “se comprometió a realizar una inversión de 40 millones de dólares”, destinados no solo a la renovación del estadio y las instalaciones anexas, sino también a la construcción de un complejo de 3.000 m² en Juan B. Justo y Diagonal Firpo y otro de 5.000 m² en Juan B. Justo y Diagonal Canosa. La concesión será por 30 años, con opción a extenderse por una década adicional, e incluirá la habilitación para organizar eventos deportivos y culturales de todo tipo.
Un complejo preparado para grandes eventos
Con la transformación del estadio José María Minella y las obras en las instalaciones del polideportivo y el parque municipal, el renovado complejo estará habilitado para recibir una amplia variedad de actividades:
- Competencias de equipos locales en torneos oficiales de AFA.
- Partidos de equipos de la Liga Nacional de Básquet.
- Encuentros de rugby, pádel y vóley.
- Recitales, festivales musicales y eventos religiosos de gran convocatoria.
- Espectáculos internacionales, incluyendo presentaciones de UFC.
Además de la modernización general, el proyecto prevé la incorporación de tecnología avanzada, espacios multifuncionales y la creación de un centro comercial que complementará la actividad deportiva y cultural, convirtiendo al Minella en un punto neurálgico para el turismo y el entretenimiento de Mar del Plata.
La obra promete redefinir el perfil del histórico estadio y posicionarlo como uno de los complejos deportivos más modernos del país, preparado para recibir el deporte de alto nivel y los eventos masivos que marcarán la agenda de los próximos años.