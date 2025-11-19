Una ciudad argentina anunció que tendrá uno de los mejores estadios del mundo

Mar del Plata se prepara para dar un salto monumental en infraestructura deportiva. El histórico estadio José María Minella, símbolo del fútbol argentino y referencia turística, iniciará una remodelación total que lo colocará entre los mejores del mundo. El proyecto, valuado en 40 millones de dólares, busca combinar tradición, tecnología y confort para transformar por completo la experiencia del público.
La iniciativa apunta a modernizar cada rincón del estadio y convertirlo en un espacio de primer nivel para recibir competiciones, espectáculos y eventos internacionales.
¿Qué incluye la renovación del Minella?
El plan de obras representa un rediseño profundo del estadio. Entre los cambios más importantes se destacan:
- Modernización integral de las instalaciones.
- Recambio de tribunas y rediseño total de los accesos.
- Vestuarios renovados y mejoras en los sistemas de riego y drenaje.
- Aumento de capacidad a 31.000 espectadores sentados.
- Instalación de palcos VIP y nueva tecnología LED de última generación.
Se trata de intervenciones pensadas para elevar el estándar del Minella y alinearlo con los modelos internacionales que hoy marcan tendencia en el deporte global.
Más turismo, más deporte y más espectáculos
La remodelación no solo impactará en los hinchas: promete un fuerte impulso para toda la ciudad. Con su infraestructura renovada, el Minella podría albergar entre 30 y 40 eventos deportivos al año, mientras que el polideportivo sumaría hasta 90 actividades adicionales.
Esto abre la puerta a:
- Recitales de gran escala
- Torneos internacionales de rugby y vóley
- Nuevos formatos de espectáculos
- Mayor llegada de visitantes y generación de empleo local
Los clubes marplatenses seguirán utilizando el estadio, pero ahora en un escenario preparado para atraer públicos más diversos y ofrecer mejoras sustanciales en la calidad de cada experiencia.
El desafío: modernizar sin perder la esencia
La obra deberá cumplirse en tiempo y forma, garantizando estándares de seguridad, accesibilidad y funcionalidad. El gran reto será lograr que el Minella gane en tecnología, comodidad y capacidad sin perder su identidad: las tribunas históricas, la mística de sus cánticos y la pasión que lo convirtieron en un ícono del deporte argentino.