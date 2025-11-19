Secciones
SociedadActualidad

Una ciudad argentina anunció que tendrá uno de los mejores estadios del mundo

La obra requerirá una inversión de 40 millones de dólares: nuevas tribunas, más capacidad, tecnología LED, palcos VIP y mejoras de infraestructura. Dónde queda.

Una ciudad argentina anunció que tendrá uno de los mejores estadios del mundo
Hace 1 Hs

Mar del Plata se prepara para dar un salto monumental en infraestructura deportiva. El histórico estadio José María Minella, símbolo del fútbol argentino y referencia turística, iniciará una remodelación total que lo colocará entre los mejores del mundo. El proyecto, valuado en 40 millones de dólares, busca combinar tradición, tecnología y confort para transformar por completo la experiencia del público.

La iniciativa apunta a modernizar cada rincón del estadio y convertirlo en un espacio de primer nivel para recibir competiciones, espectáculos y eventos internacionales.

¿Qué incluye la renovación del Minella?

El plan de obras representa un rediseño profundo del estadio. Entre los cambios más importantes se destacan:

- Modernización integral de las instalaciones.

- Recambio de tribunas y rediseño total de los accesos.

- Vestuarios renovados y mejoras en los sistemas de riego y drenaje.

- Aumento de capacidad a 31.000 espectadores sentados.

- Instalación de palcos VIP y nueva tecnología LED de última generación.

Se trata de intervenciones pensadas para elevar el estándar del Minella y alinearlo con los modelos internacionales que hoy marcan tendencia en el deporte global.

Más turismo, más deporte y más espectáculos

La remodelación no solo impactará en los hinchas: promete un fuerte impulso para toda la ciudad. Con su infraestructura renovada, el Minella podría albergar entre 30 y 40 eventos deportivos al año, mientras que el polideportivo sumaría hasta 90 actividades adicionales.

Esto abre la puerta a:

- Recitales de gran escala

- Torneos internacionales de rugby y vóley

- Nuevos formatos de espectáculos

- Mayor llegada de visitantes y generación de empleo local

Los clubes marplatenses seguirán utilizando el estadio, pero ahora en un escenario preparado para atraer públicos más diversos y ofrecer mejoras sustanciales en la calidad de cada experiencia.

El desafío: modernizar sin perder la esencia

La obra deberá cumplirse en tiempo y forma, garantizando estándares de seguridad, accesibilidad y funcionalidad. El gran reto será lograr que el Minella gane en tecnología, comodidad y capacidad sin perder su identidad: las tribunas históricas, la mística de sus cánticos y la pasión que lo convirtieron en un ícono del deporte argentino.

Temas Mar del Plata
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
4

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas
5

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

Las tormentosas novelas tucumanas
6

Las tormentosas novelas tucumanas

Más Noticias
Más práctico y canchero: el accesorio que dejará atrás a la riñonera

Más práctico y canchero: el accesorio que dejará atrás a la riñonera

Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

El homenaje de un hombre que ilumina la ruta 301 con el recuerdo de su esposa: “Lo hago por ella”

El homenaje de un hombre que ilumina la ruta 301 con el recuerdo de su esposa: “Lo hago por ella”

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

¿En qué horarios permanecerán cerrados los túneles de las calles Córdoba y Mendoza?

¿En qué horarios permanecerán cerrados los túneles de las calles Córdoba y Mendoza?

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

Comentarios