Una ciudad argentina anunció que tendrá uno de los mejores estadios del mundo

Mar del Plata se prepara para dar un salto monumental en infraestructura deportiva. El histórico estadio José María Minella, símbolo del fútbol argentino y referencia turística, iniciará una remodelación total que lo colocará entre los mejores del mundo. El proyecto, valuado en 40 millones de dólares, busca combinar tradición, tecnología y confort para transformar por completo la experiencia del público.