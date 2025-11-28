El posteo de Javier Milei tras la sanción de la AFA a Estudiantes de La Plata

El presidente Javier Milei volvió a involucrarse en la controversia entre Estudiantes de La Plata y la AFA tras conocerse la dura sanción por el gesto del plantel durante el pasillo de homenaje a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El mandatario utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al club platense, posicionándose nuevamente en su enfrentamiento con la dirigencia del fútbol argentino.
El Tribunal de Disciplina resolvió castigar al presidente Juan Sebastián Verón con seis meses de suspensión y aplicó dos fechas de sanción a los jugadores que participaron del acto de protesta previo al partido. Además, el capitán Santiago Núñez fue inhabilitado para portar la cinta durante tres meses, en un fallo que generó fuertes repercusiones dentro y fuera del ámbito deportivo.
Como respuesta, Milei publicó una imagen que incluía a dos de las máximas referencias históricas de Estudiantes, Carlos Salvador Bilardo y Osvaldo Zubeldía, gesto que fue interpretado como una señal clara de respaldo institucional y emocional hacia el club. La foto, difundida en X, se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados entre hinchas, dirigentes y analistas.
Un nuevo capítulo en la tensión entre Milei y la AFA
Además del posteo, el Presidente decidió cancelar su viaje a Estados Unidos para asistir al sorteo del Mundial 2026, medida que llegó en paralelo a las reacciones por la sanción a Estudiantes. La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un contexto marcado por la creciente tensión entre el Gobierno y la conducción de la AFA encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.
El episodio volvió a exponer la distancia política entre la Casa Rosada y la Asociación del Fútbol Argentino, relación que se ha deteriorado en los últimos meses. Mientras Estudiantes evalúa los pasos legales a seguir, la intervención pública del Presidente dejó en claro que la disputa excede lo deportivo y ya forma parte del debate político nacional.