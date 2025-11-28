Nuevos límites para Temu y Shein: el tope que impuso ARCA para las compras de diciembre

En todo el mundo, las familias aprovechan los últimos días de diciembre para hacer algunas compras para las fiestas de fin de año. Con eventos como el Black Friday, tiendas y empresas buscan impulsar sus ventas, ofreciendo descuentos, ofertas y promociones que capten el interés de su público. En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió imponer nuevos límites a las compras.
Cada vez más argentinos eligen probar la experiencia de compra en plataformas internacionales, sobre todo en las asiáticas Shein, Temu y algunas más. En consecuencia, ARCA aplicó nuevos conceptos para los pedidos que se realicen al exterior. Los compradores deberán tener en cuenta estos criterios para poder recibir en tiempo y forma sus pedidos.
Modificaciones de Arca para importaciones: cómo afecta a Shein y Temu
Los cambios incorporados por el organismo fiscal aplican a los topes obligatorios y trámites que los argentinos deben realizar para declarar sus compras. El objetivo es evitar que las importaciones que se hagan excedan los máximos permitidos y no sean hechas con fines personales, sino con fines de comercializar la mercadería que llega desde el exterior.
Quienes realicen un pedido a estas plataformas deberán tener en cuenta que el organismo permite hasta cinco compras anuales. Para evitar retenciones, deberá hacerse una declaración antes de que el paquete llegue al país. Para ello debe ingresarse al portal oficial de ARCA con CUIT y Clave Fiscal. Se solicitarán datos de la compra y también del producto.
Por otra parte, los pedidos que sean inferiores a los $56.051 deberán abonar un cargo fijo de $35.000. Por el contrario, los que superen ese monto, no deberán hacer pago en concepto de envío a ARCA.
Cada envío deberá respetar un tope de U$S3.000 en el total de la compra. Es decir, se puede hacer hasta cinco pedidos anuales por ese monto. Cada uno de ellos deberá tener un peso máximo de 50 kilos y no podrán incluirse más de tres ítems iguales de cada producto. De esta forma el organismo fiscal se aseguraría de que las importaciones tengan un fin de uso personal y no comercial.