Por el conflicto con la AFA, Milei canceló su viaje al sorteo del Mundial y no se cruzará con Trump

La noticia fue oficializada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la red social X: “El Presidente ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol a realizarse en Washington DC”. La cancelación implica, además, que no se concretará la foto que Milei planeaba tener en el palco junto al presidente electo de EE.UU., Donald Trump, con quien mantiene una estrecha relación.