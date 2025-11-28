Por el conflicto con la AFA, Milei canceló su viaje al sorteo del Mundial y no se cruzará con Trump

En medio de la escalada de tensión con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las críticas a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, el Gobierno confirmó que Javier Milei no viajará a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026, previsto para el viernes 5 de diciembre.
Según fuentes de la Casa Rosada, la decisión respondió directamente a los recientes manejos de la entidad, en particular la premiación a Rosario Central y las posteriores sanciones a Estudiantes de La Plata.
La noticia fue oficializada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la red social X: “El Presidente ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol a realizarse en Washington DC”. La cancelación implica, además, que no se concretará la foto que Milei planeaba tener en el palco junto al presidente electo de EE.UU., Donald Trump, con quien mantiene una estrecha relación.
El detonante del conflicto
La relación entre el Gobierno y la AFA terminó de quebrarse esta semana. El conflicto se precipitó luego de que la AFA reconociera a Rosario Central como puntero de la tabla anual con un título simbólico, decisión cuestionada por varios dirigentes.
La controversia escaló cuando la AFA obligó a Estudiantes a realizar un "pasillo de honor" al conjunto rosarino. El equipo platense acató la orden a regañadientes, dándole la espalda a sus rivales, lo que derivó en duras sanciones del Tribunal de Disciplina.
El organismo dispuso suspender por dos fechas a los jugadores involucrados y sancionar por seis meses al presidente del club, Juan Sebastián Verón. Además, se aplicó una multa equivalente a 4.000 entradas generales y se prohibió la capitanía a Santiago Núñez por tres meses. El árbitro Pablo Dóvalo había calificado el gesto como "incitación a la violencia".
El gesto político de Milei
Lejos de mantenerse neutral, Milei tomó partido activamente. Tras el anuncio de Adorni, el mandatario reposteó el mensaje y compartió una foto retro de Carlos Bilardo y Osvaldo Zubeldía, en un claro respaldo a la filosofía del club que preside Verón.
Días atrás, el Presidente ya había exhibido una camiseta del "Pincha" durante una reunión con autoridades de Israel, con la leyenda: “Honor a la Escuela de Don Osvaldo”.
La decisión de no viajar fue interpretada como un mensaje político: el Gobierno no avalará con su presencia institucional una gestión de la AFA que considera arbitraria.