Secciones
EspectáculosFamosos

Murió "Meche" Portillo, productora de Intrusos: el doloroso mensaje de Rodrigo Lussich

Estaba internada en terapia intensiva a causa de una neumonía bilateral que complicó su delicado cuadro de salud.

Murió Meche Portillo, productora de Intrusos Murió "Meche" Portillo, productora de Intrusos A24
28 Noviembre 2025

El mundo del espectáculo y, en especial, el equipo de Intrusos sufrió una dolorosa pérdida. El jueves a la noche murió Meche Portillo, productora del programa de chimentos y otras producciones, estar internada en terapia intensiva a causa de una neumonía bilateral que agravó su delicado estado de salud. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares la despidieron en Instagram con un conmovedor mensaje.

Así fue la emotiva despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity

Así fue la emotiva despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity

Días atrás, los conductores de Intrusos habían pedido una cadena de oración por la salud de su amiga. “Atraviesa un momento de salud muy delicado, la prueba más difícil que le tocó atravesar en su vida. Meche la está peleando y por eso les pedimos que se sumen a una cadena de oración que salve su vida”, expresó Lussich, quien también compartió escenario con ella en la obra teatral “Socios al desnudo”.

Quién era Meche Portillo, la productora de Intrusos que murió este jueves

Mercedes Portillo ocupó un lugar central en la estructura creativa de “Intrusos”. Rodrigo Lussich la definió como “la cabeza detrás” de los contenidos que el ciclo de espectáculos desarrolló en los últimos seis años. Su aporte más recordado fue la creación del segmento “Los escandalones”, que marcó un antes y un después en la televisión de chimentos.

Además, Meche formó parte de la producción integral de “Socios al desnudo”, acompañando a los periodistas en sus giras por el interior del país. Pero su vínculo con los conductores iba mucho más allá de lo laboral: Lussich contó que se conocían desde hacía casi 30 años y la describió como “compañera, amiga y hermana”.

En el ambiente artístico, muchos la definían como una trabajadora incansable que vivía su profesión con entrega absoluta. Por eso, su partida no solo deja un vacío en la televisión, sino también en el corazón de colegas, periodistas, técnicos y artistas.

El mensaje de despedida de Rodrgio Lussich a Mercedes Portillo

“Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea.. voy al contarle al mundo todo lo que me enseñaste… todo lo que sos y todo lo que me diste.

Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento…

Asi terminaba la carta que escribí, la parte que no publiqué porque quise poder leerte la parte anterior. ¡Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores! ¡Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos! Meche (1972 - 2025 - infinito)Gracias a todos por su cariño, sus rezos y sus palabras. ¡Sé que le llegaron y acompañaron para un viaje sin sufrir!“.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail
1

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas
2

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco
3

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez
4

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos
5

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico
6

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Más Noticias
Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Comentarios