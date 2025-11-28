Murió "Meche" Portillo, productora de Intrusos: el doloroso mensaje de Rodrigo Lussich

El mundo del espectáculo y, en especial, el equipo de Intrusos sufrió una dolorosa pérdida. El jueves a la noche murió Meche Portillo, productora del programa de chimentos y otras producciones, estar internada en terapia intensiva a causa de una neumonía bilateral que agravó su delicado estado de salud. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares la despidieron en Instagram con un conmovedor mensaje.
Días atrás, los conductores de Intrusos habían pedido una cadena de oración por la salud de su amiga. “Atraviesa un momento de salud muy delicado, la prueba más difícil que le tocó atravesar en su vida. Meche la está peleando y por eso les pedimos que se sumen a una cadena de oración que salve su vida”, expresó Lussich, quien también compartió escenario con ella en la obra teatral “Socios al desnudo”.
Quién era Meche Portillo, la productora de Intrusos que murió este jueves
Mercedes Portillo ocupó un lugar central en la estructura creativa de “Intrusos”. Rodrigo Lussich la definió como “la cabeza detrás” de los contenidos que el ciclo de espectáculos desarrolló en los últimos seis años. Su aporte más recordado fue la creación del segmento “Los escandalones”, que marcó un antes y un después en la televisión de chimentos.
Además, Meche formó parte de la producción integral de “Socios al desnudo”, acompañando a los periodistas en sus giras por el interior del país. Pero su vínculo con los conductores iba mucho más allá de lo laboral: Lussich contó que se conocían desde hacía casi 30 años y la describió como “compañera, amiga y hermana”.
En el ambiente artístico, muchos la definían como una trabajadora incansable que vivía su profesión con entrega absoluta. Por eso, su partida no solo deja un vacío en la televisión, sino también en el corazón de colegas, periodistas, técnicos y artistas.
El mensaje de despedida de Rodrgio Lussich a Mercedes Portillo
“Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea.. voy al contarle al mundo todo lo que me enseñaste… todo lo que sos y todo lo que me diste.
Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento…
Asi terminaba la carta que escribí, la parte que no publiqué porque quise poder leerte la parte anterior. ¡Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores! ¡Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos! Meche (1972 - 2025 - infinito)Gracias a todos por su cariño, sus rezos y sus palabras. ¡Sé que le llegaron y acompañaron para un viaje sin sufrir!“.