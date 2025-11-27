Secciones
EspectáculosFamosos

Así fue la emotiva despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity

La influencer explicó por qué se vuelve a a Inglaterra para estar con su pareja, Enzo Fernández, y sus dos hijos.

Valentina Cervantes dejó Masterchef Celebrity Valentina Cervantes dejó Masterchef Celebrity
27 Noviembre 2025

El miércoles por la noche, Valentina Cervantes anunció su salida definitiva de MasterChef Celebrity y puso fin a su paso por el certamen en medio de una emotiva despedida. Con la voz quebrada y rodeada de compañeros visiblemente conmovidos, la influencer y pareja de Enzo Fernández explicó que su decisión responde a motivos familiares: "Mi familia me necesita", afirmó, visiblemente afectada.

¿Será Icardi?: un ex de Wanda Nara reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity

¿Será Icardi?: un ex de Wanda Nara reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity

El anuncio llegó justo después de que Cervantes recibiera una excelente devolución por su plato, un “Pollo a la portuguesa” que incluyó papas españolas y huevos. Donato de Santis elogió su habilidad, afirmando: “Es un plato que no hay que decir nada solamente sentarse comerlo y disfrutarlo”. Mientras degustaban, Balu, conocida por su tranquilidad y por ser “muy callada”, reveló la razón detrás de su partida.

Valentina Cervantes explicó el motivo personal detrás de su renuncia a MasterChef Celebrity

Entre lágrimas y profundamente emocionada, Valentina explicó que su salida tenía como eje las necesidades de su entorno más cercano. “Me cuesta un montón pero que me tengo que ir de la competencia, eh hasta acá llegué porque mi familia necesita y mis hijos más que nada, quieren estar tanto con la mamá que soy yo y el papá juntos”. Además, informó que deberá volver a su hogar en Europa: “Ahora vuelvo a Inglaterra y me pongo a cocinar. Ya el primer día bajo del avión y me pongo a hacer algo de de comer”.

Wanda Nara acompañó su decisión, resaltando que “la prioridad siempre la tiene la familia y en este caso tus hijos que son tan chiquititos”, y le reiteró que las puertas del programa y del canal están “siempre abiertas” para su regreso. 

La despedida estuvo cargada de emoción. Jurados y participantes lamentaron su partida: “Hoy Masterchef pierde una gran competidora”. El reconocimiento también incluyó su esfuerzo, ya que para ella, animarse a participar “ya fue un esfuerzo increíble”. 

Valentina agradeció el apoyo recibido: “Me llevo recuerdos hermosos y amigos para toda la vida”. El abrazo final de sus compañeros fue el instante más emotivo: “Que mis compañeros me abracen es lo que más feliz me hace porque creo que he hecho las cosas bien. Me llena el corazón”. Aunque dejó el certamen, no cerró la puerta del todo: “Ojalá pueda volver. No prometo nada pero voy a intentarlo”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
2

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
3

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
4

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

5

El episodio de violencia en una escuela

6

Cartas de lectores: el país que se viene

Más Noticias
Hay alerta naranja por tormentas fuertes y amarilla por calor extremo: ¿qué provincias están en riesgo?

Hay alerta naranja por tormentas fuertes y amarilla por calor extremo: ¿qué provincias están en riesgo?

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Comentarios