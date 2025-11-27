Así fue la emotiva despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity

El miércoles por la noche, Valentina Cervantes anunció su salida definitiva de MasterChef Celebrity y puso fin a su paso por el certamen en medio de una emotiva despedida. Con la voz quebrada y rodeada de compañeros visiblemente conmovidos, la influencer y pareja de Enzo Fernández explicó que su decisión responde a motivos familiares: "Mi familia me necesita", afirmó, visiblemente afectada.
El anuncio llegó justo después de que Cervantes recibiera una excelente devolución por su plato, un “Pollo a la portuguesa” que incluyó papas españolas y huevos. Donato de Santis elogió su habilidad, afirmando: “Es un plato que no hay que decir nada solamente sentarse comerlo y disfrutarlo”. Mientras degustaban, Balu, conocida por su tranquilidad y por ser “muy callada”, reveló la razón detrás de su partida.
Valentina Cervantes explicó el motivo personal detrás de su renuncia a MasterChef Celebrity
Entre lágrimas y profundamente emocionada, Valentina explicó que su salida tenía como eje las necesidades de su entorno más cercano. “Me cuesta un montón pero que me tengo que ir de la competencia, eh hasta acá llegué porque mi familia necesita y mis hijos más que nada, quieren estar tanto con la mamá que soy yo y el papá juntos”. Además, informó que deberá volver a su hogar en Europa: “Ahora vuelvo a Inglaterra y me pongo a cocinar. Ya el primer día bajo del avión y me pongo a hacer algo de de comer”.
Wanda Nara acompañó su decisión, resaltando que “la prioridad siempre la tiene la familia y en este caso tus hijos que son tan chiquititos”, y le reiteró que las puertas del programa y del canal están “siempre abiertas” para su regreso.
La despedida estuvo cargada de emoción. Jurados y participantes lamentaron su partida: “Hoy Masterchef pierde una gran competidora”. El reconocimiento también incluyó su esfuerzo, ya que para ella, animarse a participar “ya fue un esfuerzo increíble”.
Valentina agradeció el apoyo recibido: “Me llevo recuerdos hermosos y amigos para toda la vida”. El abrazo final de sus compañeros fue el instante más emotivo: “Que mis compañeros me abracen es lo que más feliz me hace porque creo que he hecho las cosas bien. Me llena el corazón”. Aunque dejó el certamen, no cerró la puerta del todo: “Ojalá pueda volver. No prometo nada pero voy a intentarlo”.