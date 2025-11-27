Así fue la emotiva despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity

Entre lágrimas y profundamente emocionada, Valentina explicó que su salida tenía como eje las necesidades de su entorno más cercano. “Me cuesta un montón pero que me tengo que ir de la competencia, eh hasta acá llegué porque mi familia necesita y mis hijos más que nada, quieren estar tanto con la mamá que soy yo y el papá juntos”. Además, informó que deberá volver a su hogar en Europa: “Ahora vuelvo a Inglaterra y me pongo a cocinar. Ya el primer día bajo del avión y me pongo a hacer algo de de comer”.