Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Reforma electoral

Con respecto al ámbito político, a la jefa municipal se le preguntó sobre la reforma política que se analiza en la Legislatura de Tucumán. Sin entrar en detalles, Chahla aseguró que confía en el trabajo legislativo y dijo: “no voy a profundizar en el tema porque no estuve en las reuniones, no es lo que estoy haciendo; pero sí me interesa y yo creo que se va a dar la discusión”.