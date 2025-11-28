Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizó ayer la presentación de maquinaria para la Secretaría de Obras Públicas. Durante el acto, la intendenta Rossana Chahla celebró los trabajos que podrán realizarse con los nuevos equipos y remarcó la necesidad de que se reduzca el IVA en las contrataciones municipales, al unísono con los planteos hechos en la Cámara de Diputados a la Nación.
El evento se realizó en la sede de Obras Públicas, en avenida Mate de Luna al 1900. Las incorporaciones incluyen una retro excavadora, una minicargadora, una cargadora frontal y un rodillo doble tambor vibrocompactador, que se presentaron como herramientas claves para reforzar los trabajos de mantenimiento vial, recolección, enripiado y tareas en terrenos no pavimentados. Además, quedó inaugurado en el complejo un núcleo sanitario equipado para el personal.
La jefa municipal valoró la recuperación del edificio y aseguró: “se trata de mejoras para que ustedes (por los empleados de Obras Públicas) puedan trabajar de forma digna”. “La gente quería trabajar y ese era el mensaje. Así que les compramos equipamiento, máquinas, herramientas, y les dejamos un predio limpio y adecuado. No pudimos en seis meses; lo hicimos en un año”, sostuvo.
Además, Chahla aseveró: “el 50% de lo que nos pide la gente es obra pública”; y dijo que las nuevas incorporaciones responden a esa demanda. “Estas máquinas son para la gente que todos los días tiene un problema: de pavimento, de un pozo, de un bacheo, de agua. Nosotros estamos para darles respuestas”, manifestó.
En tanto, el secretario y el subsecretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklian y Elio Cuozzo, respectivamente, celebraron el fortalecimiento del área. “Es un día especial. Hacía mucho que no se hacía este tipo de compra, y es depositar la confianza en el personal de la Secretaría entregando estas cuatro máquinas que servirán para bacheo, para limpiar calles y hacer tareas que necesitamos”, dijo Lobo Chaklian.
Cuozzo agregó: “hace años que no se compraba ningún tipo de maquinaria para obras; que no teníamos elementos de trabajo; que no teníamos esa relación con los empleados; que no nos decían ‘tenemos un problema’ y lo podíamos solucionar. Y no tengo ninguna duda de que faltan cosas por hacer, pero estamos poniendo la cara con la intendenta”.
Coparticipación
En el marco de las incorporaciones para la obra pública, Chahla enfatizó en los reclamos que desde los municipios elevan a la Nación. “En la Cámara de Diputados me reuní con la comisión de Asuntos Municipales, cuyo presidente es Juan Brügge, y fuimos a pedir que por las cosas que hagamos en el municipio el IVA sea el 10,5% y no el 21%, como pagamos ahora en todas las obras y servicios”, comentó.
Asimismo, la Intendenta capitalina acompañó las quejas de los gobernadores. “La coparticipación que por ley federal nos corresponde del combustible es el 57,4% y hoy están dando el 10,2%. Esos fondos, por los que a nosotros nos sale más caro en todo el norte argentino, lo cobramos menos. Esos fondos que se están reteniendo desde la Nación no llegan a la Provincia; si lo hicieran, también llegarían al municipio”, consideró.
En conferencia de prensa, Chahla fue consultada por distintos temas. Habló de los trabajos realizados en el municipio -70 plazas puestas en valor, 30.000 luminarias cambiadas, 276 paradas de colectivos incorporadas, 350 calles pavimentadas y 42 semáforos nuevos- y del proceso de licitación de las máquinas nuevas que -aseguró- “nos llevó tiempo y dinero, pero es el dinero de la gente, que vuelve en respuestas más rápidas para los problemas que tienen los vecinos”.
Reforma electoral
Con respecto al ámbito político, a la jefa municipal se le preguntó sobre la reforma política que se analiza en la Legislatura de Tucumán. Sin entrar en detalles, Chahla aseguró que confía en el trabajo legislativo y dijo: “no voy a profundizar en el tema porque no estuve en las reuniones, no es lo que estoy haciendo; pero sí me interesa y yo creo que se va a dar la discusión”.
Sobre la propuesta de limitar el número de acoples para los procesos electorales, se limitó a decir: “una reducción ya es un paso importante”.
Por último, la Intendenta de San Miguel de Tucumán mencionó el proyecto de Presupuesto 2026, dispuesto en $349.000 millones. “Para nosotros es un aval muy importante porque cuesta mucho administrar los recursos del Estado, más cuando son escasos. Entonces fuimos muy conscientes de eso, el equipo de Hacienda trabajó mucho tiempo para presentarlo ante el Concejo Deliberante en tiempo y forma, como nunca se ha hecho”, destacó Chahla.
Hasta el 23 de diciembre: las sesiones ordinarias en el Concejo
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sesiona hoy a las 9 con un único tema en agenda: los presidentes de los bloques definieron en Labor Parlamentaria extender el período de sesiones ordinarias hasta el martes 23 de diciembre.
“Definimos extender el periodo de sesiones ordinarias por nuestro compromiso de tratar en el recinto las reformas sobre transporte público, aplicaciones y el presupuesto. Por esto es que sesionaremos de manera extraordinaria para aprobar esta extensión”, expresó el presidente del cuerpo, Fernando Juri (Peronismo de la Capital). Para la semana próxima quedaría el debate sobre las plataformas de transporte, y el proyecto de Presupuesto 2026 podría llegar al recinto cerca del 18 de diciembre, según estimó el titular de la comisión de Hacienda, Emiliano Vargas Aignasse.