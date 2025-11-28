Videos y audios complican a policías acusados de extorsión

Según su denuncia, durante el procedimiento, uno de los efectivos ingresó al baño, abrió su riñonera y sacó un envoltorio, lo que hizo que el esposo de la denunciante gritara que le estaban “plantando algo”. El policía reaccionó con insultos, afirmando que estaba guardando su arma. La mujer insistió en que jamás les mostraron la orden judicial y que les informaron que buscaban a “un tal Pañal”. Ese nombre correspondía a Cristian Daniel Gómez, alias “Pañal”, sospechoso de un hurto simple cuyo allanamiento y detención habían sido ordenados por el juez Marcos Núñez Campero. El libro de novedades de la comisaría y el legajo detallan que Gómez fue detenido ese mismo día, en otro domicilio.