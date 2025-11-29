Un aliado clave para la salud: cuáles son los principales beneficios de consumir limón

En hogares, restaurantes y hasta en recetas gourmet, el limón ocupa un lugar privilegiado que va mucho más allá de su inconfundible aroma y de su capacidad para realzar cualquier plato. Infaltable en ensaladas, bebidas, pescados, carnes empanadas e infusiones, este cítrico se convirtió en un protagonista cotidiano en distintas partes del mundo. Y no solo por su versatilidad en la cocina: su consumo habitual ofrece beneficios comprobados para la salud.