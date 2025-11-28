Secciones
SociedadSalud

Tucumán será sede de un congreso clave de actualización en oncología

La actividad científica, que se desarrollará mañana y el sábado, estará dirigida por el doctor Mario Damiano y por los especialistas tucumanos José Zarbá y Micaela Rigesti.

Tucumán será sede de un congreso clave de actualización en oncología
Hace 6 Hs

Tucumán se convertirá en uno de los principales puntos de referencia para la comunidad médica del país. La Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) llevará adelante en el Hotel Sheraton el XII Congreso Post Europeo 2025, un evento que reunirá las últimas novedades presentadas en el reciente Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), celebrado en Berlín.

La actividad científica, que se desarrollará mañana y el sábado, estará dirigida por el doctor Mario Damiano y por los especialistas tucumanos José Zarbá y Micaela Rigesti, quienes encabezarán dos jornadas dedicadas a revisar los avances más relevantes en diagnóstico, tratamiento y manejo integral del cáncer. Según informó la AAOC, participarán destacados líderes de opinión en distintas áreas de la oncología, entre ellos el presidente de la asociación, el doctor. Claudio Martín, médico del Instituto Fleming y del Hospital Ferrer, de la Ciudad de Buenos Aires.

Además de las conferencias destinadas a profesionales de la salud, el congreso incluirá dos actividades orientadas al público general. Una de ellas será una charla sobre hábitos saludables dirigida a estudiantes de los cursos superiores del Colegio Santa Catalina. La otra será un encuentro con alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, con el objetivo de acercar la actualización científica a las nuevas generaciones de profesionales. Por más información, se puede visitar la página www.aaoc.org.ar.

Temas Buenos AiresUniversidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
2

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
3

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
4

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

5

El episodio de violencia en una escuela

6

Cartas de lectores: el país que se viene

Más Noticias
Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios