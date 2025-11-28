Tucumán será sede de un congreso clave de actualización en oncología

Tucumán se convertirá en uno de los principales puntos de referencia para la comunidad médica del país. La Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) llevará adelante en el Hotel Sheraton el XII Congreso Post Europeo 2025, un evento que reunirá las últimas novedades presentadas en el reciente Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), celebrado en Berlín.
La actividad científica, que se desarrollará mañana y el sábado, estará dirigida por el doctor Mario Damiano y por los especialistas tucumanos José Zarbá y Micaela Rigesti, quienes encabezarán dos jornadas dedicadas a revisar los avances más relevantes en diagnóstico, tratamiento y manejo integral del cáncer. Según informó la AAOC, participarán destacados líderes de opinión en distintas áreas de la oncología, entre ellos el presidente de la asociación, el doctor. Claudio Martín, médico del Instituto Fleming y del Hospital Ferrer, de la Ciudad de Buenos Aires.
Además de las conferencias destinadas a profesionales de la salud, el congreso incluirá dos actividades orientadas al público general. Una de ellas será una charla sobre hábitos saludables dirigida a estudiantes de los cursos superiores del Colegio Santa Catalina. La otra será un encuentro con alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, con el objetivo de acercar la actualización científica a las nuevas generaciones de profesionales. Por más información, se puede visitar la página www.aaoc.org.ar.