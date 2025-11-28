Tucumán será sede de un congreso clave de actualización en oncología

Además de las conferencias destinadas a profesionales de la salud, el congreso incluirá dos actividades orientadas al público general. Una de ellas será una charla sobre hábitos saludables dirigida a estudiantes de los cursos superiores del Colegio Santa Catalina. La otra será un encuentro con alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, con el objetivo de acercar la actualización científica a las nuevas generaciones de profesionales. Por más información, se puede visitar la página www.aaoc.org.ar.