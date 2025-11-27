Córdoba: sobreseyeron a la madre acusada de haber matado a sus dos hijos con discapacidad

Sin embargo, en el fallo se tuvo en cuenta el deterioro psicológico de la madre debido a la sobrecarga de cuidados. En el texto, se presenta a la acusada como “una madre abnegada, dedicada exclusivamente al cuidado de sus hijos con discapacidad, ‘una buena madre’, tanto es así que resulta impensado imaginar un escenario en el que maliciosamente pudiese haber acabado con la vida de sus hijos. El deceso de las víctimas se produjo, insiste la Instrucción, como consecuencia de la falta de cuidados brindados a sus hijos (víctimas) por la imputada a razón de su grave estado de salud mental".