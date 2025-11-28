Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

Perfil: de la tela a los murales y la escena

Ernesto Dumit nació en Tucumán en 1938 y falleció en 2007. Estudió pintura, grabado y escultura en la Universidad Nacional de Tucumán, bajo la dirección de Timoteo Navarro, Pompeyo Audivert y José Alonso, y fue becado por el Consejo Provincial de Difusión Cultural para cursar en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova de la Capital Federal con Adolfo de Ferrari. Fue profesor de la Facultad de Artes de la UNT y de la Escuela de Artes Plásticas para Niños en la Biblioteca de Simoca, aparte de dar clases en su taller particular. Se destacó como escenógrafo y diseñador de vestuario teatral (premiado en 1970 por su trabajo en ”Esperando a Godot”). Entre los premios y distinciones recibidas figuran el Segundo Premio Salón de Otoño de la Peña El Cardón; el Primer Premio Salón Primavera del Consejo Provincial de Difusión Cultural; el Primer Premio del Salón Nacional de Estudiantes; el Primer Premio del Salón San Pablo; el Primer Premio Salón del NOA de Santiago del Estero; el Primer Premio del Salón Nacional de Artes Plásticas; el Gran Premio de Honor del XXIII Salón de Tucumán, para el ámbito nacional y el Primer Premio del Salón LA GACETA. Participó en innumerables exposiciones individuales y grupales en todo el país y su labor como muralista se puede apreciar en numerosas residencias privadas y en instituciones oficiales.