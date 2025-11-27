Secciones
Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Obras del tucumano Ernesto Dumit.

"ENCRUCIJADA". La obra de Ernesto Dumit ganó el Salón Tucumán.
27 Noviembre 2025

En 1981, la obra del tucumano Ernesto Dumit “Encrucijada” ganó el Gran Premio del 23° Salón Tucumán para el ámbito nacional y pasó a formar parte del patrimonio del Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro. Fue la primera vez que un artista local obtenía un premio nacional y esa creación formará parte de la exposición “Dumit Monumental”, que para destacar su legado y vigencia se inaugurará mañana en el Ingenio de las Artes (avenida Perón y Tornquist, ex Ingenio Lastenia), con el apoyo del Ente Cultural y el acompañamiendo de la Facultad de Artes de la UNT. En ese espacio se bautizará una sala con el nombre del plástico.

Beatriz Tula, presidenta de la Fundación Ingenio de las Artes, destacó que “venimos trabajando en silencio desde 2004, y en 2005 hicimos una primera muestra y Ernesto apostó por este espacio; él ha sido un hito dentro de la cultura tucumana y, más allá de su paleta, fue una persona humilde, talentosa y que trasciende”.

Habrá más actividades en honor a Dumit. El viernes 5 de diciembre, en el Timoteo Navarro, se realizará un conversatorio en torno a “Encrucijada, mientras que una semana después, en el Ingenio de las Artes y como cierre de la muestra, se presentará un mural colaborativo basado en un boceto inédito que no llegó a concretar, realizado por Domingo Beltrán, Hugo Fernández y Mario Rubén Quipildor.

