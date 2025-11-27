Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

En 1981, la obra del tucumano Ernesto Dumit “Encrucijada” ganó el Gran Premio del 23° Salón Tucumán para el ámbito nacional y pasó a formar parte del patrimonio del Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro. Fue la primera vez que un artista local obtenía un premio nacional y esa creación formará parte de la exposición “Dumit Monumental”, que para destacar su legado y vigencia se inaugurará mañana en el Ingenio de las Artes (avenida Perón y Tornquist, ex Ingenio Lastenia), con el apoyo del Ente Cultural y el acompañamiendo de la Facultad de Artes de la UNT. En ese espacio se bautizará una sala con el nombre del plástico.