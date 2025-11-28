Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

- Ese vínculo va más allá de ser y sentirme tucumano: es la búsqueda de sumar para mi provincia, de aportar conocimientos, esfuerzos y resultados, como se vio en mi paso en la Orquesta Estable en la gestión de Martín Ruiz Torres. Posteriormente se intentó proscribirme, pero otras instituciones optaron por dar continuidad a mi trabajo y ahora con la generosidad de Buffo que me extendió la invitación para conducir la Sinfónica. Tucumán siempre estará en mi camino, más allá de que ahora me toque residir en otra ciudad. Estoy agradecido por las oportunidades que tengo y cada vez que sea posible, estaré acá para seguir haciendo música.