Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

- Sigue la línea de lo que vengo haciendo desde siempre; la columna vertebral del disco es la “la canción pop”. Sin embargo siento que junto a mi productor, Felipe González, logramos explorar otros aspectos de la música. Es un disco en donde las baterías están grabadas por todos bateros de rock (Catriel Ciavarella, Andy Villanova, Lucca Pietrich, Lucas Gato Hernández, Javier Herrlein) y luego esa fuerza rockera se entremezcla con sonidos más electrónicos y experimentales. Hay una línea recta respecto a mis otros álbumes, pero no se parecen. Si bien no estamos innovando en nada, suena muy fresco, con aires nuevos.