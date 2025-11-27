Secciones
Hallaron un cuerpo en la costa chilena e investigan si pertenece al joven argentino desaparecido

Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente argentino de 17 años, es buscado desde hace 10 días, cuando fue arrastrado por la corriente.

CHILE. La identidad del cuerpo encontrado permanece bajo análisis del Servicio Médico Legal y la Brigada de Homicidios de Chile. CHILE. La identidad del cuerpo encontrado permanece bajo análisis del Servicio Médico Legal y la Brigada de Homicidios de Chile. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
27 Noviembre 2025

La Lancha Servicio General Coquimbo, embarcación bajo dependencia de la Gobernación Marítima de Coquimbo, avistó este jueves un cuerpo a media profundidad en aguas cercanas a la zona de Cuatro Esquinas, uno de los sectores aledaños a la costa. Ahora analizan si se trata de Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente argentino de 17 años que es buscado desde hace 10 días, cuando fue arrastrado por la corriente.

El hallazgo se produjo mientras se desarrollaba un patrullaje de fiscalización pesquera habitual, a unos 650 metros al oeste de la playa conocida como Cuatro Esquinas, zona en la que se buscaba al joven que quedó atrapado en el mar cuando se metió con sus hermanos y primos, quienes pudieron ser rescatados con la ayuda de un vecino.

El capitán Daniel Sforza, a cargo del operativo, relató que el procedimiento de búsqueda no había cesado del todo, a pesar de que la labor oficial para dar con el argentino desaparecido en el sector concluyó el pasado lunes, consignó Infobae.

La Autoridad Marítima instruyó que todos los patrullajes de sus unidades y de la Policía Marítima mantuviesen la atención en la rebusca, atentos a cualquier indicio que permitiera localizar a Alejandro, el joven cuya desaparición había encendido las alarmas la semana pasada.

Tanto la Brigada de Homicidios como personal del Servicio Médico Legal recibieron la instrucción de trasladarse al área del muelle de pasajeros, espacio donde fue desembarcado el cuerpo para realizar las pericias correspondientes.

Si bien la identidad de los restos permanece bajo análisis riguroso hasta que los organismos competentes puedan corroborarla, hay sospechas de que podría tratarse del joven sanjuanino reportado como extraviado el 17 de noviembre.

“En este momento no les puedo indicar si corresponden o no los restos al joven Alejandro, situación que yo creo que, en aproximadamente un par de horas más, ya podrá ser informada a la comunidad”, dijo a la prensa.

En declaraciones efectuadas en pleno operativo, el capitán Sforza explicó que, tras la solicitud a través de la bitácora web, el fiscal de turno impartió instrucciones claras: requerir la presencia de los equipos periciales y extremar las medidas para asegurar la integridad de las pruebas encontradas.

Temas ChileArgentina
