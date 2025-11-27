Los tres desafíos de un general inesperado

Vale poner en contexto la situación: estamos hablando del primer ministro de Defensa de origen militar de los últimos 40 años. Y esto abre un abanico de cuestiones. Por un lado, en las Fuerzas Armadas (especialmente el Ejército, al que pertenece Presti, pero también en la Armada y en la Fuerza Aérea) esto se lee como una especie de reivindicación o respaldo luego de décadas de olvido, de malos tratos y de persecuciones, especialmente durante el kirchnerismo. Por otro lado, hay un sector importante de la sociedad -muy amplio, que a veces se muestra y otras veces no- que defiende la causa militar y que posiblemente está a favor de la llegada de este general al Gabinete de Milei. Si nos acercamos a la arena política vamos a encontrar dirigentes partidistas y sociales, y parlamentarios que se apoyan en movimientos de DDHH para defender sus intereses. Suelen constituir minorías ruidosas que gritan mucho, silencian a los que piensan distinto, pero que rara vez discuten las heridas y los dolores de fondo. Por último existe una enorme fracción de la sociedad que lidia con urgencias más relevantes y a la que un tema como este le parece intrascendente.