Mercado Pago habilita la opción para usar Pix: otro servicio para pagar gastos turísticos en el exterior

De cara a la temporada de verano 2025/26, se prevé un movimiento aún mayor con un incremento del 31,6% en los vuelos entre ambos países. “Seguimos facilitando los pagos de las personas cuando viajan al exterior. Con esta nueva solución podrán usar la misma aplicación que eligen a diario para sus compras en Brasil. Era una funcionalidad muy requerida por nuestros usuarios porque Brasil es uno de los destinos favoritos de los argentinos al momento de planear sus vacaciones”, señaló Alejandro Melhem, vicepresidente Senior de Mercado Pago para Hispanoamérica. Esta iniciativa se suma a otros desarrollos que Mercado Pago está impulsando en la región para facilitar los pagos para turistas. Actualmente, los argentinos que viajan a Uruguay también pueden pagar con su cuenta digital escaneando el QR de Mercado Pago, y los usuarios brasileños pueden abonar a través de Pix en comercios locales de Argentina que cobren con la terminal de cobro Point Smart.