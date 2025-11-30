Secciones
Por qué aparecen las canas y qué factores aceleran su aparición

No solo la edad influye.

Por qué aparecen las canas y qué factores aceleran su aparición
Hace 18 Hs

Las canas son una parte natural del envejecimiento, pero su llegada temprana suele generar dudas y preocupación. ¿Por qué ocurre? La ciencia explica que la aparición de cabellos blancos está directamente relacionada con la disminución de melanina, el pigmento que da color al pelo. Sin embargo, no solo la edad influye: la genética, el estrés, la alimentación y el estilo de vida también pueden adelantar este proceso.

¿Por qué se producen las canas?

Las canas aparecen cuando los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, reducen su actividad o dejan de funcionar. Este fenómeno ocurre de manera progresiva con el paso del tiempo. Cuando el folículo piloso ya no recibe pigmento, el cabello crece gris o blanco.

1. Envejecimiento: la causa principal

Con los años, los melanocitos ubicados en la raíz del cabello se van deteriorando o agotando. Esta pérdida es irreversible: cuando el folículo deja de producir melanina, los nuevos cabellos que nacen ya no contienen color. Por eso, la aparición de canas es uno de los signos más visibles del envejecimiento.

2. Genética: el factor determinante

La herencia genética es uno de los indicadores más fuertes de cuándo aparecerán las primeras canas. Si tus padres o abuelos tuvieron cabello blanco a temprana edad, es altamente probable que vos también experimentes canicie prematura.

Factores que aceleran la aparición de canas

Si bien la genética y la edad son inevitables, existen otros factores que pueden hacer que el cabello se vuelva blanco antes de tiempo.

1. Estrés: un detonante cada vez más estudiado

Diversas investigaciones señalan que el estrés intenso o sostenido puede agotar las reservas de células madre en los folículos pilosos, afectando la producción de pigmento. Este proceso puede generar daños permanentes y acelerar la aparición de canas.

2. Deficiencias nutricionales

Nutrientes como vitamina B12, vitamina D, zinc, calcio y selenio son esenciales para la salud capilar. Su falta puede provocar debilitamiento del folículo y favorecer la pérdida prematura de pigmentación.

3. Estilo de vida y hábitos perjudiciales

El tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, una dieta alta en grasas, el sedentarismo y la exposición a toxinas incrementan el estrés oxidativo, un proceso que acelera el envejecimiento de las células, incluidos los melanocitos.

4. Enfermedades asociadas

Algunas patologías pueden contribuir a la canicie prematura. Entre ellas:

Hipotiroidismo

Anemia perniciosa, que provoca déficit de vitamina B12

Enfermedades autoinmunes

Cuando las canas aparecen de manera súbita o muy temprana, suele recomendarse una consulta médica para descartar estas condiciones.

5. Cuidado inadecuado del cabello

El uso excesivo de herramientas de calor —como planchas, rizadores y secadores—, así como lavarlo con agua muy caliente, pueden debilitar la fibra capilar y contribuir al daño del folículo. Aunque esto no es una causa directa de canas, sí puede acelerar procesos de envejecimiento capilar.

