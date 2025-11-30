Por qué aparecen las canas y qué factores aceleran su aparición

Las canas son una parte natural del envejecimiento, pero su llegada temprana suele generar dudas y preocupación. ¿Por qué ocurre? La ciencia explica que la aparición de cabellos blancos está directamente relacionada con la disminución de melanina, el pigmento que da color al pelo. Sin embargo, no solo la edad influye: la genética, el estrés, la alimentación y el estilo de vida también pueden adelantar este proceso.