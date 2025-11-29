Minimalistas y relajantes: el regreso de los terrarios

“Armar un terrario en casa es un proyecto simple pero que aporta mucha vida a los ambientes y que se torna mucho más fácil cuando se cuenta con las herramientas adecuadas. Con los elementos básicos, como piedritas, tierra y un recipiente de vidrio, cualquiera puede crear un mini jardín que requiera poco mantenimiento y aporte un toque natural al hogar”, indicaron desde Tramontina.