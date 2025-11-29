Cinco consejos y trucos para combatir la temporada de alergias, según una especialista

El polen de ciertas plantas en su etapa de floración alcanza niveles de concentración muy altos en la atmósfera, lo cual da lugar a las famosas alergias estacionales. El fresno, el plátano, el ligustro y aquellas plantas de las familias de las gramíneas son algunos de los protagonistas principales. Sus granos de polen de tamaño microscópico se mueven con facilidad por el aire, lo cual deriva en que, si bien todas las personas pueden respirarlos, sólo aquellas con alergia manifiesten síntomas.