Cómo se contagia el herpes y cuáles son los riesgos de esta infección de transmisión sexual

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 3.800 millones de personas menores de 50 años en todo el mundo tienen infección por el virus del herpes simple de tipo 1 (VHS-1), la principal causa de herpes labial, y 520 millones de personas entre 15 y 49 años tienen herpes simple de tipo 2 (VHS-2), principal causa del herpes genital.
La mayoría de las personas son asintomáticas o pasan desapercibidas porque no generan síntomas. Entre las señales de esta infección aparecen vesículas o úlceras dolorosas que pueden volver a verse en la piel al cabo de un tiempo. La infección por VHS-2 aumenta el riesgo de adquirir y transmitir infecciones por VIH.
Cómo se contagia el herpes
El VHS-1 se transmite principalmente por contacto con el virus en las llagas, la saliva, la piel o la zona bucolabial. Aunque con menor frecuencia, también puede transmitirse a la zona genital por contacto bucogenital, lo que provoca herpes genital. Puede transmitirse desde superficies bucales o cutáneas en apariencia normales; sin embargo, el mayor riesgo de transmisión se da cuando hay llagas activas. Las personas que ya tienen infección por VHS-1 no pueden reinfectarse por ese mismo virus, pero sí contraer una infección por el VHS-2.
El VHS-2 se transmite principalmente durante las relaciones sexuales, por contacto con las superficies genitales o anales, la piel, las llagas o los líquidos de una persona infectada. El VHS-2 puede transmitirse aunque la piel tenga apariencia normal y, de hecho, la transmisión ocurre con frecuencia en ausencia de síntomas.
Posibles complicaciones del herpes
Infección por VHS-2 y por el VIH
La infección por VHS-2 multiplica aproximadamente por tres el riesgo de infección por el VIH. Además, las personas infectadas por ambos virus tienen más probabilidades de transmitir el VIH. La infección por VHS-2 es una de las más frecuentes en personas con infección por el VIH.
Enfermedad grave
En personas inmunodeprimidas, por ejemplo las que presentan una infección avanzada por el VIH, el herpes puede dar lugar a síntomas más graves y recaídas más frecuentes. Entre las complicaciones raras del VHS-2 se incluyen la meningoencefalitis (infección cerebral) o infección generalizada. Si bien es raro, la infección por VHS-1 puede provocar complicaciones más graves, como encefalitis (infección cerebral) o queratitis (infección ocular).
Herpes neonatal
Cuando el recién nacido está expuesto al VHS durante el parto puede contraer el herpes neonatal. Este tipo de herpes es raro, con una frecuencia estimada de 10 casos por 100 000 nacidos en todo el mundo. Sin embargo, es una afección grave que puede producir discapacidad neurológica permanente o la muerte. El riesgo de herpes neonatal es mayor cuando la madre contrae la primera infección por VHS al final del embarazo.