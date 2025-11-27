Cómo se contagia el herpes y cuáles son los riesgos de esta infección de transmisión sexual

Cómo se contagia el herpes

El VHS-1 se transmite principalmente por contacto con el virus en las llagas, la saliva, la piel o la zona bucolabial. Aunque con menor frecuencia, también puede transmitirse a la zona genital por contacto bucogenital, lo que provoca herpes genital. Puede transmitirse desde superficies bucales o cutáneas en apariencia normales; sin embargo, el mayor riesgo de transmisión se da cuando hay llagas activas. Las personas que ya tienen infección por VHS-1 no pueden reinfectarse por ese mismo virus, pero sí contraer una infección por el VHS-2.