Herpes labial: expertos revelaron los desencadenantes y las claves para controlar los brotes

El herpes labial, causado por el virus del herpes simple (VHS), puede reactivarse por diversos factores, afectando a quienes portan el virus de forma latente. Expertos de Cleveland Clinic explican cómo identificar estos desencadenantes y controlar los brotes.
¿Cómo se reactiva el virus?
El VHS, transmitido de persona a persona, permanece en el organismo de forma latente. Los brotes ocurren cuando el virus se reactiva, a menudo debido a:
Sistema inmunitario debilitado: infecciones (como el resfriado común), fiebre, enfermedades autoinmunes (lupus, síndrome de Sjögren) y tratamientos inmunosupresores (cáncer, trasplantes).
Daño en la piel: quemaduras solares, erupciones, acné severo, cortes o rasguños.
Condiciones ambientales: temperaturas extremas (frío o calor), que resecan y agrietan los labios.
Cambios hormonales: pubertad, embarazo, menstruación, menopausia.
Intervenciones labiales: inyecciones de relleno, maquillaje permanente, aumento de labios, traumatismos o cosméticos irritantes.
Estrategias clave para la prevención
Descanso y manejo del estrés: la falta de sueño y el estrés debilitan el sistema inmunitario, facilitando la reactivación del virus.
Alimentación equilibrada: aunque la evidencia es limitada, una dieta saludable que refuerce el sistema inmunitario puede ser beneficiosa. Evitar alimentos que causen irritación o alergias en los labios.
Cuidado de la piel: proteger los labios del sol y del frío, evitar cosméticos irritantes y consultar al médico antes de cualquier intervención en la zona labial.