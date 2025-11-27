Detuvieron a Nicolas Payarola, ex abogado de Wanda Nara: lo acusan de estafas millonarias

La Cámara también dispuso un embargo de 810 millones de pesos sobre los bienes del abogado al confirmar su procesamiento. Además, según la acusación, Payarola habría intentado ofrecer a la familia Montiel un campo de 132 hectáreas en La Pampa perteneciente a otro cliente supuestamente engañado. También les habría propuesto una camioneta Toyota Hilux de un denunciante y un yate que sería propiedad de la suegra de otra víctima.