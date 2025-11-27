Secciones
Detuvieron a Nicolas Payarola, ex abogado de Wanda Nara: lo acusan de estafas millonarias

El abogado está acusado de haber cometido al menos 11 estafas millonarias, entre ellas al padre del futbolista Gonzalo Montiel.

27 Noviembre 2025

Este jueves detuvieron a Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara y de otras celebridades del mundo del espectáculo y el deporte, durante un allanamiento que se hizo en su casa del Golf Club de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre. Lo acusan al menos de 11 estafas millonarias, entre ellas al padre del futbolista, Gonzalo Montiel.

El procedimiento se realizó con una orden avalada por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro y letrado no se resistió a la detención. El fiscal, Cosme Irribarren, solicitó su detención luego de una extensa investigación que unifica las denuncias de seis víctimas distintas y está caratulada como “estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo”.

Payarola, acusado de estafar a la familia de Gonzalo Montiel: los detalles del fallo y las maniobras investigadas

La causa por la que fue detenido Payarola incluye el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que el 6 de octubre pasado ratificó su procesamiento. Esa resolución se basó exclusivamente en la denuncia presentada por Juan Marcelo “Tito” Montiel, quien lo acusó de haberle sustraído US$700.000 al ex jugador del Sevilla. 

Según la presentación, el campeón del mundo en Qatar 2022 le habría entregado ese dinero para avanzar con un proyecto inmobiliario que nunca se materializó.

El fallo señala que Payarola se valió de la relación de confianza que mantenía con el padre del futbolista para acceder a parte de sus fondos. Con ese vínculo, logró convencerlos de crear la sociedad M&A Desarrollos Inmobiliarios y de efectuar múltiples entregas de efectivo y transferencias bancarias. 

El expediente describe operaciones que incluyeron extracciones de dólares desde cuentas del defensor de River, certificaciones falsas y movimientos sin respaldo, cuyo destino habría sido ajeno al emprendimiento prometido.

La Cámara también dispuso un embargo de 810 millones de pesos sobre los bienes del abogado al confirmar su procesamiento. Además, según la acusación, Payarola habría intentado ofrecer a la familia Montiel un campo de 132 hectáreas en La Pampa perteneciente a otro cliente supuestamente engañado. También les habría propuesto una camioneta Toyota Hilux de un denunciante y un yate que sería propiedad de la suegra de otra víctima.

Temas Wanda NaraGonzalo Montiel
