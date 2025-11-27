Secciones
Herpes: qué es y cómo prevenir una afección que puede pasar desapercibida durante años

Las autoridades sanitarias nacionales están en alerta por el aumento de contagios de infecciones de transmisión sexual.

27 Noviembre 2025

Existen diferentes tipos de herpes y cada uno puede afectar diferentes zonas del cuerpo y producir síntomas distintos. En muchas personas el herpes no produce ningún tipo de síntoma, por lo que la prevención es fundamental. Una vez contraído, la persona puede tener el virus del herpes durante toda su vida.

Se trata de una infección de transmisión sexual cuyos síntoma más frecuente es la aparición de vesículas: pequeñas ampollas que pueden o no estar agrupadas en racimos en la boca, la cara, los genitales o alrededor del ano. Al “explotar”, estas ampollas dejan úlceras, es decir heridas en la piel que pueden ser muy dolorosas y demorar semanas en desaparecer.

Cómo se transmite el herpes

El herpes genital es una infección de transmisión sexual común. El virus del herpes simple provoca herpes genital y este a menudo se propaga por contacto piel con piel durante las relaciones sexuales. No existe una cura para el herpes genital y los síntomas vuelven a aparecer después del primer brote.

Tener contacto sexual sin usar un método de barrera aumenta el riesgo de tener herpes genital. Algunos de los métodos de barrera son los preservativos y los protectores similares llamados preservativos bucales que se usan durante el sexo oral. Las mujeres tienen mayor riesgo de contraer herpes genital. El virus se puede propagar con más facilidad de los hombres a las mujeres que de las mujeres a los hombres.

Cómo prevenir el herpes

Las recomendaciones de la Mayo Clinic para prevenir el herpes son:

- Mantener una pareja sexual estable o una que se haya sometido a pruebas para detectar una infección de transmisión sexual y que no esté infectada.

- Usar un preservativo o una barrera busca durante la actividad sexual. Estos reducen el riesgo de enfermedades, pero no evitan el contacto piel con piel durante las relaciones sexuales.

- No tener relaciones sexuales cuando una pareja con herpes genital presente síntomas.

Aunque no hay cura para el herpes, hay medicamentos que se emplean para disminuir la severidad, duración y frecuencia de aparición de los síntomas. Los recién nacidos expuestos al virus del herpes durante el nacimiento deben ser controlados, ya que pueden requerir tratamiento.

