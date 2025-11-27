Herpes: qué es y cómo prevenir una afección que puede pasar desapercibida durante años

Tener contacto sexual sin usar un método de barrera aumenta el riesgo de tener herpes genital. Algunos de los métodos de barrera son los preservativos y los protectores similares llamados preservativos bucales que se usan durante el sexo oral. Las mujeres tienen mayor riesgo de contraer herpes genital. El virus se puede propagar con más facilidad de los hombres a las mujeres que de las mujeres a los hombres.