Secciones
CulturaTeatro

Juampi González trae su unipersonal “Soltero 2.0” al teatro Alberdi: humor, recuerdos y una cita a ciegas en vivo

El humorista llega con una propuesta renovada que mezcla personajes, recuerdos de adolescencia y participación del público; este sábado, a las 21.

27 Noviembre 2025

El comediante Juampi González regresa a Tucumán para presentar su tercer unipersonal, “Soltero 2.0”, este sábado a las 21 en el Teatro Alberdi. Con un formato renovado y una puesta que mezcla personajes, relatos personales y participación del público, el humorista promete una noche cargada de risas y nostalgia.

“Soltero 2.0” empieza con un personaje: Alexandra Te Apoya, una sexóloga que rompe el hielo con el público antes de darle paso al monólogo principal. Luego aparece Juampi para hablar de su crianza, su adolescencia y la forma -a veces torpe, muchas veces graciosa- en que su generación aprendió a relacionarse con el sexo y el amor.

“Había muy poca información y demasiada imaginación”, reflexiona en una charla con LA GACETA. “Ver algo antes era dificilísimo, había cosas como el condicionado, la lluvia, donde había que ajustar la sintonía… y después lo demás lo hacía la mente. Todo era muy rústico”. También recuerda cómo en su casa se evitaban ciertos temas: “Si en una película aparecía una escena de besos, directamente se cambiaba. No querían explicar nada”.

Esa mezcla de silencios familiares, educación religiosa estricta y curiosidad adolescente, dice, marcó a toda una generación. “Hago un recorrido hacia mi primera vez… imaginate en ese contexto. Hoy uno se ríe, pero en el momento era una tragedia”.

Juampi González Juampi González

La sorpresa de la noche: una cita a ciegas en pleno show

Una de las secciones más celebradas del espectáculo es la que Juampi define como “modo Cupido”. Dos personas del público -ambas solteras- participan en una cita a ciegas en vivo, con él y todo el teatro jugando a ser intermediarios.

“Es muy divertido. Salgo un poco de Roberto Galán”, bromea. “Después veremos si sucede o no, pero la energía que se arma es hermosa”.

Su vínculo con Tucumán

González reconoce que ya visitó varias veces la provincia y que su relación con el público local es excelente. “Debe ser la quinta vez que voy. Ya llené el Mercedes Sosa, que es un hito para cualquier comediante”, dijo. Recordó además su amistad con el Oficial Gordillo y su paso compartido por Carlos Paz: “Allá te cruzás con todos los artistas, y con él hemos tenido momentos muy lindos”. Solo le queda una materia pendiente: “Quedarme más días para recorrer”.

Un gran momento para la comedia

Para Juampi, la comedia atraviesa una etapa brillante: “Está en un momento muy alto. Hay fenómenos como Lucho Mellera o Coni Ballarini que llenan teatros en todo el mundo. En Argentina el teatro siente una baja por temas económicos, pero la comedia sigue creciendo. Hoy las redes ayudaron a que todos podamos mostrarnos más”.

Temas Mercedes SosaCarlos PazArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
2

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
3

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
4

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

5

El episodio de violencia en una escuela

6

Cartas de lectores: el país que se viene

Más Noticias
Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios