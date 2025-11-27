Juampi González trae su unipersonal “Soltero 2.0” al teatro Alberdi: humor, recuerdos y una cita a ciegas en vivo

El comediante Juampi González regresa a Tucumán para presentar su tercer unipersonal, “Soltero 2.0”, este sábado a las 21 en el Teatro Alberdi. Con un formato renovado y una puesta que mezcla personajes, relatos personales y participación del público, el humorista promete una noche cargada de risas y nostalgia.
“Soltero 2.0” empieza con un personaje: Alexandra Te Apoya, una sexóloga que rompe el hielo con el público antes de darle paso al monólogo principal. Luego aparece Juampi para hablar de su crianza, su adolescencia y la forma -a veces torpe, muchas veces graciosa- en que su generación aprendió a relacionarse con el sexo y el amor.
“Había muy poca información y demasiada imaginación”, reflexiona en una charla con LA GACETA. “Ver algo antes era dificilísimo, había cosas como el condicionado, la lluvia, donde había que ajustar la sintonía… y después lo demás lo hacía la mente. Todo era muy rústico”. También recuerda cómo en su casa se evitaban ciertos temas: “Si en una película aparecía una escena de besos, directamente se cambiaba. No querían explicar nada”.
Esa mezcla de silencios familiares, educación religiosa estricta y curiosidad adolescente, dice, marcó a toda una generación. “Hago un recorrido hacia mi primera vez… imaginate en ese contexto. Hoy uno se ríe, pero en el momento era una tragedia”.
La sorpresa de la noche: una cita a ciegas en pleno show
Una de las secciones más celebradas del espectáculo es la que Juampi define como “modo Cupido”. Dos personas del público -ambas solteras- participan en una cita a ciegas en vivo, con él y todo el teatro jugando a ser intermediarios.
“Es muy divertido. Salgo un poco de Roberto Galán”, bromea. “Después veremos si sucede o no, pero la energía que se arma es hermosa”.
Su vínculo con Tucumán
González reconoce que ya visitó varias veces la provincia y que su relación con el público local es excelente. “Debe ser la quinta vez que voy. Ya llené el Mercedes Sosa, que es un hito para cualquier comediante”, dijo. Recordó además su amistad con el Oficial Gordillo y su paso compartido por Carlos Paz: “Allá te cruzás con todos los artistas, y con él hemos tenido momentos muy lindos”. Solo le queda una materia pendiente: “Quedarme más días para recorrer”.
Un gran momento para la comedia
Para Juampi, la comedia atraviesa una etapa brillante: “Está en un momento muy alto. Hay fenómenos como Lucho Mellera o Coni Ballarini que llenan teatros en todo el mundo. En Argentina el teatro siente una baja por temas económicos, pero la comedia sigue creciendo. Hoy las redes ayudaron a que todos podamos mostrarnos más”.