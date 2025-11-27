Juampi González trae su unipersonal “Soltero 2.0” al teatro Alberdi: humor, recuerdos y una cita a ciegas en vivo

Su vínculo con Tucumán

González reconoce que ya visitó varias veces la provincia y que su relación con el público local es excelente. “Debe ser la quinta vez que voy. Ya llené el Mercedes Sosa, que es un hito para cualquier comediante”, dijo. Recordó además su amistad con el Oficial Gordillo y su paso compartido por Carlos Paz: “Allá te cruzás con todos los artistas, y con él hemos tenido momentos muy lindos”. Solo le queda una materia pendiente: “Quedarme más días para recorrer”.