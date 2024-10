"Juampi" González: humorista, casi ingeniero y “oveja negra”

“Juampi” González reivindica su soltería como una elección, pero aclara que no es antipareja. “Lo he intentado y trato de generar vínculos profundos. Estoy abierto a enamorarme. Sé que no tendría una pareja convencional como ‘Dios y la Virgen mandan’, algún asterisco debería tener. Pero toda mi vida estuve mudándome, por lo que desarrollé bastante el desapego, me cuesta echar raíces y estoy siempre de gira, es difícil”, confiesa.