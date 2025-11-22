Plazo fijo: qué banco paga la mejor tasa en estos días

El plazo fijo sigue siendo la opción más segura para los inversionistas que empiezan a experimentar con sus primeros intentos de ahorro. Se trata de un tipo de inversión que permite saber con exactitud cuánto tiempo el dinero quedará inmovilizado y también cuál será el monto a recuperar una vez transcurrido el período pre seleccionado.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) disminuyó la Tasa Nominal Anual, es decir, el interés que pagan los bancos en un año a quienes invierten en plazo fijo. La reducción fue de un 5% por las proyecciones de un descenso de la inflación. Esta medida, sumada a la eliminación de las tasas mínimas de interés, llevó a una mayor competitividad entre las entidades bancarias para ofrecer los intereses más rentables y tentadores para sus inversores.
Tasa mensual de los bancos en plazo fijo
La Tasa Efectiva Mensual (TEM) estima los intereses que recibirá un usuario bancario depositando dinero a un mes.
- Banco Nación: 2.25%
- Santander: 2.08%
- Banco Galicia: 2%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 2.33%
- BBVA: 2.16%
- Banco Macro: 2.5%
- Banco Credicoop: 2.33%
- ICBC: 2.33%
- Banco Ciudad: 2.16%
- Banco Bica: 2.66%
- Banco CMF: 2.5%
- Banco Corrientes: 2.58%
- Banco de la Provincia de Córdoba: 2.66%
- Banco del Sol: 2.5%
- Banco Hipotecario: 2.35%
Las billeteras virtuales más convenientes para tener dinero
Pese a la baja de los intereses de muchos bancos, algunas billeteras virtuales lograron mantener rendimientos superiores a los anteriores. Se trata de un beneficio que ofrecen a sus usuarios solo por tener dinero depositado en sus cuentas. Durante todo el día, se genera un pequeño monto de ganancia que se acredita al finalizar la jornada o al iniciar la jornada siguiente.
Según datos relevados por Trascendo e Infobae, estas son las tasas anuales destacadas:
- Carrefour Banco: 40%
- Cocos Pay: 37,5%
- Banco Bica: 35% para montos de hasta $500.000
- Personal Pay: 33%
- Prex: 32,96%
- Naranja X: 32%
- Ualá (Uilo): 32%
- Mercado Pago: 31,60%
- Taca Taca: 30,48%
- Supervielle: 30%
Otras billeteras virtuales ofrecen ganancias menores: Ualá FCI (28,47%), Fiwind (28%), Brubank (28%), Lemon (25,19%), Galicia (24,5%), AstroPay (24,82%), Claro Pay, Letsbit y Cencopay (24,09%).