Plazo fijo: qué banco paga la mejor tasa en estos días

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) disminuyó la Tasa Nominal Anual, es decir, el interés que pagan los bancos en un año a quienes invierten en plazo fijo. La reducción fue de un 5% por las proyecciones de un descenso de la inflación. Esta medida, sumada a la eliminación de las tasas mínimas de interés, llevó a una mayor competitividad entre las entidades bancarias para ofrecer los intereses más rentables y tentadores para sus inversores.