Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Una nueva jornada de esta semana estará marcada por fenómenos climáticos adversos y temperaturas poco usuales que irrumpirán este martes en una serie de provincias de nuestro país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las localidades se verán amenazadas por lluvias, tormentas y calores extremos que podrían afectar a la vida y los bienes materiales.
El SMN dio aviso de que seis provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla, algunas de ellas por tormentas de gran intensidad, otras por lluvias severas y otras por temperaturas cálidas que pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgos como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Alerta por tormentas, lluvias y calor extremo en el país
Mendoza será una de las provincias afectadas tanto por las tormentas intensas como por el calor anormal. Por la tarde de hoy, al sur de esta localidad, el área se vería interrumpida por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Según indicó el SMN “las mismas podrían estar acompañadas por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, detalló.
Mientras que la parte más austral de Santa Cruz y la mayor porción de Tierra del Fuego se vería amenaza esta noche por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, sobre todo en zonas más elevadas”, advirtieron desde el SMN.
También, desde la entidad climática avisaron que tanto una parte de Mendoza, como Neuquen, ío Negro y Chubut podrían enfrenraese a la exposición de temperaturas muy elevadas. La alerta de nivel amarillo de este fenómeno podría tener un efecto leve a moderado en la salud de las personas, sobre todo en los grupos de riesgo.
Recomendaciones ante los fenómenos climáticos
Anses fenómenos severos, el SMN proporcionó algunas recomendaciones para preservar la vida y los bienes.
Alerta amarilla por calor
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.
Alerta amarilla por lluvias
1- Evitá salir.
2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta amarilla por tormentas
1- Evitá salir.
2- No saques la basura.
3- Limpiá desagües y sumideros.
4- Alejate de zonas inundables.
5- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.