Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Alerta por tormentas, lluvias y calor extremo en el país

Mendoza será una de las provincias afectadas tanto por las tormentas intensas como por el calor anormal. Por la tarde de hoy, al sur de esta localidad, el área se vería interrumpida por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Según indicó el SMN “las mismas podrían estar acompañadas por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, detalló.