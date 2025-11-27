Secciones
El tiempo en Tucumán: preparate para arder en el días más caluroso de la semana

La mínima fue de 23 °C. El cielo estará despejado por la mañana y mayormente cubierto por la tarde. No descartan lloviznas por la noche. El pronóstico.

AGOBIANTE. El SMN estima que la temperatura máxima llegaría a los 38 °C. AGOBIANTE. El SMN estima que la temperatura máxima llegaría a los 38 °C. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
27 Noviembre 2025

A menos de un mes para el inicio del verano, las temperaturas se vuelven cada vez más altas en Tucumán y para hoy, según el pronóstico, se espera una máxima de 38 °C, la más alta de la semana y de todo noviembre. No se descartan lloviznas por la noche. 

El cielo amaneció despejado, con una mínima de 23 °C y una humedad relativa del 70%. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó además que los vientos fueron muy leves y que la visibilidad superó los 10 kilómetros. 

La temperatura subirá rápidamente durante la mañana y para el mediodía se anuncian 33 °C, una humedad del 40% y una nubosidad de apenas un 10%. Los vientos serán suaves del sudoeste. 

Con nubosidad variable durante la siesta, se espera que la temperatura máxima llegue a los 38 °C, mientras que la humedad descenderá parcialmente hasta llegar al 30%. Los vientos seguirán siendo suaves del sector sudoeste. 

Antes del anochecer, el SMN anticipa el probable ingreso de un frente nuboso, que podría provocar lloviznas aisladas en la zona norte de la capital y en el oeste de la provincia. La temperatura descenderá hasta los 29 °C, mientras que el cielo se cubrirá mayoritariamente. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El SMN proyecta para el resto del fin de semana condiciones climáticas similares, con mucho calor, el aumento de la nubosidad, además de precipitaciones y algunas tormentas aisladas por las noches.

Mañana la mínima sería de 20 °C y la máxima de 36 °C, mientras que el sábado bajará a 18 °C y 33 °C. El fin de semana se cerrará el domingo, con una máxima de 30 °C y algunas precipitaciones por la noche. 

Para el próximo fin de semana anuncian un descenso de las máximas, que llegarían a los 30 °C, en medio de jornadas marcadas por el aumento de la nubosidad, aunque sin probabilidades de precipitaciones. 

