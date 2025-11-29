A qué edad conviene dejar la cerveza: la recomendación de los especialistas para proteger la salud

Según explica, a partir de los 65 años el cuerpo comienza a perder neuronas de forma más acelerada. Aunque la pérdida total a lo largo de la vida suele ser de entre el 2 y el 4%, el proceso se vuelve más evidente en edades avanzadas, cuando cada grupo de neuronas resulta clave para sostener funciones como la memoria, el pensamiento y otras habilidades cognitivas. “Si tiene 65 años o más, le recomiendo encarecidamente que se abstenga total y permanentemente del alcohol”, enfatiza Restak.