Por qué el sarampión vuelve a ser una amenaza

A nivel nacional, un reciente informe muestra que hay una baja histórica de la vacunación en los chicos que ingresan a primer grado. Menos de la mitad de los chicos de esa edad recibió en 2024 las vacunas correspondientes al ingreso escolar, un conjunto de refuerzos que son fundamentales para sostener la protección colectiva contra enfermedades que pueden generar complicaciones graves. A los 5 años, además de la triple viral, se colocan la vacuna contra varicela, un refuerzo de polio y triple bacteriana celular (protege contra difteria, tétanos y tos convulsa)-