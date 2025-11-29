Secciones
SociedadSalud

"Acantosis nigricans": qué es la marca en la piel que alerta sobre azúcar alta y prediabetes

Se trata de un oscurecimiento en zonas como el cuello o las axilas. Es una señal clave para actuar antes de que el cuadro evolucione a diabetes tipo 2.

Acantosis nigricans: qué es la marca en la piel que alerta sobre azúcar alta y prediabetes
Hace 8 Hs

La prediabetes es un estado de salud crítico pero reversible, donde el nivel de glucosa en sangre es más elevado de lo normal sin llegar a los umbrales de la diabetes tipo 2. El gran peligro de esta condición es que suele ser "silenciosa": avanza sin provocar dolor ni malestar evidente. Sin embargo, el cuerpo puede emitir una señal visible en la piel conocida como "acantosis nigricans".

Tanto los adultos como los niños que alcanzan la prediabetes tienen una mayor posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2, pero este traspaso de una hacia otra es evitable. Para ello es necesario estar atento a las señales que pueden indicar un nivel alto de azúcar

Síntomas de la prediabetes

El peligro de la prediabetes es que muchas veces puede estar presente sin manifestarse. Las personas que descubren que la tienen, suelen hacerlo de forma casual por análisis clínicos de rutina como extracción de sangre. Un posible signo es la acantosis nigricans, el oscurecimiento de la piel en zonas como el cuello, los codos, las axilas o la ingle.

Pero, cuando una persona pasa de la prediabetes a diabetes tipo 2, hay algunos indicadores como:

Aumento de la sed

Ganas frecuentes de orinar

Aumento del hambre

Cansancio

Visión borrosa

Entumecimiento en los pies o las manos

Infecciones que aparecen frecuentemente

Llagas que demoran en cicatrizar

Pérdida de peso involuntaria

Cómo detectar prediabetes

Para asegurarte de que tenés prediabetes, deberás consultar con un médico clínico o endocrinólogo. Este puede solicitar exámenes de detección de glucosa en sangre. 

Los factores que aumentan el riesgo de desarrollarla son el sobrepeso, tabaquismo -también afecta a fumadores pasivos-, el tamaño de la cintura -superior a 100 centímetros en hombres y más de 90 en mujeres-, una alimentación rica en carnes rojas y procesada, el sedentarismo, la edad -a partir de los 35 años incrementa-, la diabetes gestacional y el síndrome de ovario poliquístico.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Respiración agitada: hábitos para mejorar la calidad de vida en la EPOC

Respiración agitada: hábitos para mejorar la calidad de vida en la EPOC

Herpes labial: expertos revelaron los desencadenantes y las claves para controlar los brotes

Herpes labial: expertos revelaron los desencadenantes y las claves para controlar los brotes

Masajes capilares: una técnica sencilla para estimular el crecimiento y prevenir la caída del cabello

Masajes capilares: una técnica sencilla para estimular el crecimiento y prevenir la caída del cabello

Salud cardiovascular: cuáles son las dos bebidas que nunca deben mezclarse, según los especialistas

Salud cardiovascular: cuáles son las dos bebidas que nunca deben mezclarse, según los especialistas

Por qué tener una vida social activa es clave para un envejecimiento saludable

Por qué tener una vida social activa es clave para un envejecimiento saludable

Lo más popular
Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”
1

Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá
2

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá

Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia
3

Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán
4

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas
5

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal
6

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal

Más Noticias
Calor extremo en Tucumán: ¿cuáles son los cuidados que se deben tener?

Calor extremo en Tucumán: ¿cuáles son los cuidados que se deben tener?

Calor extremo: tres provincias del NOA están bajo alerta naranja y amarilla por altas temperaturas

Calor extremo: tres provincias del NOA están bajo alerta naranja y amarilla por altas temperaturas

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

Un enorme incendio de pastizales generó preocupación en Yerba Buena

Un enorme incendio de pastizales generó preocupación en Yerba Buena

Los gremios docentes regresan a las Juntas de Clasificación

Los gremios docentes regresan a las Juntas de Clasificación

Luego de 82 días, dieron de alta a la niña que intentó suicidarse

Luego de 82 días, dieron de alta a la niña que intentó suicidarse

Comentarios