"Acantosis nigricans": qué es la marca en la piel que alerta sobre azúcar alta y prediabetes

La prediabetes es un estado de salud crítico pero reversible, donde el nivel de glucosa en sangre es más elevado de lo normal sin llegar a los umbrales de la diabetes tipo 2. El gran peligro de esta condición es que suele ser "silenciosa": avanza sin provocar dolor ni malestar evidente. Sin embargo, el cuerpo puede emitir una señal visible en la piel conocida como "acantosis nigricans".